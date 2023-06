Juf Linda na 42 jaar dienst uitgezwaaid

Juf Linda Demeyere gaf 42 jaar les in het onderwijs en mag nu genieten van een welverdiend pensioen. Ze gaf les aan honderden kinderen in onder andere de Prizma-scholen in Lendelede en Izegem.

Juf Linda (65) was leerkracht natuurwetenschappen, maar gaf ook les lichamelijke opvoeding. De leerkrachten en leerlingen van Prizma Middenschool in Lendelede wilden op haar laatste lesdag iets speciaal doen. Nadat enkele collega’s haar thuis met de fiets hadden opgehaald, werd ze op school ontvangen door leerlingen die voor haar een erehaag hadden gevormd.

De leerlingen van haar klas deelden ook bloemen uit aan een duidelijke geëmotioneerde juf Linda. “Dit had ze niet verwacht”, zegt directeur Rik Duchi. “Linda is een bekend figuur in Lendelede en Izegem. Linda is nog steeds een fervent fietser en ze werd voor haar laatste lesdag opgehaald door enkele collega’s.”

Snoeptaart

De klas 1A1, waar Linda titularis van is, genoot samen met haar van een ontbijt en trakteerde de leerkracht op een snoeptaart. Over de middag was er een broodjeslunch met een feestje op de speelplaats. Iedereen kwam in sportoutfit naar school als eerbetoon.

“We gaan ze missen”, klinkt het bij de collega’s en leerlingen. “Iemand met het hart op de juiste plaats, altijd enthousiast en boordevol inzet. Het mooie afscheid is meer dan verdiend.”

(VD)