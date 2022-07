Juf Hilde Vandeputte nam afscheid van haar kleutertjes in Bellegem: “Ik werd hier destijds warm onthaald”

Op donderdag 30 juni nam juf Hilde Vandeputte (61) van het eerste kleuter in Vrije Basisschool Bellegem afscheid van de school. Op haar laatste schooldag vormden alle kinderen van de school een erehaag voor haar.

“Ik ben eigenlijk helemaal nog niet bezig geweest met het feit dat ik met pensioen zou gaan”, begint Hilde. “Ik kan me niet indenken dat ik nu niet meer naar school hoef te komen.” Hilde werkte al drie jaar halftijds en kon op die manier wel al een beetje uitbollen. “Nu is het nog alsof ik met vakantie ga, maar in augustus begint het altijd al te kriebelen en ben ik normaal gezien al weer bezig met school.”

Hilde is wel blij dat ze de school met de spelende kinderen ziet van bij haar thuis. “De kleinkinderen komen ook tweemaal per week bij ons eten.” Wat ze het meest zal missen, is haar werk in de klas. “Ik moet creatief bezig zijn en kan niet stilzitten”, zegt ze.

Voor Hilde zou gaan studeren twijfelde of ze hotelschool zou doen of kleuterjuf zou worden. “Ik kook graag en als jong meisje deed ik altijd al speelpleinwerking. Ik nam altijd de kleintjes voor mijn rekening, de anderen vonden dat iets moeilijker, maar dat lag mij.” De speelpleinwerking gaf bij Hilde de doorslag om te kiezen voor een opleiding als kleuterleidster.

Hilde is afkomstig uit Desselgem. Haar middelbare studies volgde ze in Luingne waar ze op internaat zat om er Frans te leren. “Nadat ik afgestudeerd was, bezocht ik alle scholen in de regio om werk te vinden. Daarnaast verstuurde ik 104 sollicitatiebrieven in de wijde omgeving. Ik kon een interim van twee weken doen in Tielt. Toen die afgelopen was, kon ik een halftijdse job doen in Bellegem. Ik werd hier onmiddellijk warm onthaald. Het jaar nadien kon ik er 4/5 werken en na twee jaar was ik benoemd. Ik ben hier nooit meer weggegaan.”

Voedingssector

De eerste zes jaar woonde ze nog in Oostrozebeke. Daarna verhuisde ze naar Bellegem. Hilde is getrouwd met Marcel Van Loo. “We hebben een dochter van wie de kinderen Gust (10) en Dré (7) hier in Bellegem op school zitten, en een zoon die al 4,5 jaar in Uruguay woont en in september papa wordt.” Hilde en haar man wonen boven Hildes mama.

“Het wordt voor mijn mama wel tijd dat ik meer thuis ben”, zegt ze. Daarnaast wil Hilde nog altijd iets met horeca doen. “Ik heb altijd graag gekookt en wil iets doen in de voedingssector.” Hilde wil ook een cursus bloemschikken volgen en Spaans leren.