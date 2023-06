Juf Hilde neemt na 40 jaar afscheid van Kappaertschool

Vandaag, vrijdag 30 juni, gaat juf Hilde met pensioen. Juf Hilde werd woensdag reeds uitgebreid en feestelijk gevierd samen met collega’s en leerlingen.

Net zoals voor zoveel kinderen zwaaien de schoolpoorten vandaag voor juf Hilde dicht. Na een mooie loopbaan mag ze op een welverdiend pensioen. Hilde Breda, want zo noemt juf Hilde, is afkomstig uit Moen maar woont al jaren in Desselgem. Ze huwde met Rik en heeft een zoon en dochter.

Woensdagvoormiddag werd het pensioen feestelijk gevierd van de kleuterjuf. “Na een loopbaan van 40 jaar als kleuterjuf mag zij nu, meer dan verdiend, van haar pensioen genieten”, vertelt directeur Chiara Claus.

Hilde startte haar loopbaan op de Kappaertschool op 1 oktober 1984. “In het begin van mijn carrière mocht ik proeven van verschillende klasgroepen in zowel de school op de Kreupel als in de Kappaertschool. Na een tijdje vond ik mijn vaste stek in de Kappaertschool waar ik ook even zorgjuf was en kleuterturnen gaf”, vertelt Hilde. Ze zag in haar carrière ook een vijftal directies de revue passeren.

Woensdag was er dus groot feest. Enkele collega’s trokken naar Desselgem om juf Hilde in stijl thuis op te halen en tegen 8.30 uur tot aan de schoolpoort te brengen. Via de rode loper waarlangs een erehaag van alle kinderen stonden, kon ze de school betreden.

In de voormiddag mocht ze samen met enkele oud-collega’s en familieleden genieten van een musical met en door haar collega’s en de schoolkinderen ter ere van haar carrière.

Een heleboel leuke en ludieke anekdotes zorgden duidelijk voor inspiratie. Het mag duidelijk zijn dat het een hartverwarmende dag werd, waar juf Hilde nog lang zal aan terugdenken. (GJZ)