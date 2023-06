Juf Heidi wordt uitgezwaaid in OLVA Steenbrugge

Maandag 26 juni nemen de kleuters van OLVA Steenbrugge afscheid van de juf van de derde kleuterklas. Heidi Wallays (61) gaat binnenkort immers op pensioen. Na een carrière van meer dan vier decennia in het onderwijs (waarvan dertig jaar in OLVA Steenbrugge) wil ze nu genieten van de vrijheid om te doen wat ze graag doet.

“Ik heb altijd heel graag tussen de kinderen gestaan en ik ben zeker nog niet uitgeblust, maar ik voel aan alles dat mijn lichaam rust nodig heeft. Als je op mijn leeftijd een hele dag actief bezig bent met kleuters, ben je ‘s avonds serieus moe. Kinderen vragen veel aandacht en willen dat je onmiddellijk naar hen luistert. Dat kruipt op mijn leeftijd toch wel in de kleren”, geeft Heidi Wallays toe.

Gelukkige momenten

“Ik kijk met heel veel voldoening terug op de jaren dat ik hier lesgaf”, gaat juf Heidi verder. “Ik ben als student eigenlijk nooit graag naar school geweest, maar ik wist al snel dat ik als beroep iets met kinderen wilde doen. Ik heb er nooit spijt van gehad en zou het zo opnieuw doen. Kinderen maken me gelukkig; hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Als ik zelf al eens een mindere dag had, zorgden mijn kleuters ervoor dat ik er snel weer bovenop was. Ik heb op school veel gelukkige momenten beleefd. Zowel met de kinderen als met mijn collega’s. Ik weet zeker dat ik hen zal missen wanneer ik voor de laatste keer de deur van mijn klas achter me dichttrek.”

Creatief

Wat juf Heidi niet zal missen, is de schoolbel en het papierwerk dat bij de job hoort. “Ik ben liever creatief bezig dan observatielijsten in te vullen”, zegt ze. “Ik heb me creatief ten volle kunnen uitleven in mijn klas en dat vond ik altijd fantastisch. Als ik straks op pensioen ben, wil ik me toeleggen op pottenbakken en andere creatieve uitdagingen. Mijn fysieke conditie zal ik onderhouden door te blijven fietsen, want nu kom ik ook elke dag met de fiets naar school.” Wat haar te wachten staat op het afscheidsfeest, weet Heidi Wallays niet en laat ze naar eigen zeggen liever op haar afkomen. (PDC)