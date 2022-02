Juf Heidi neemt na 42 jaar afscheid van de klas

Op 1 maart ging juf Heidi Salembier (61) uit Heule met pensioen. Ze gaf 28 jaar les in het tweede leerjaar en is ondertussen al meer dan tien jaar actief in de zorg in vbs Spes Nostra in Heule.

Voor juf Heidi was het donderdag haar laatste werkdag. Ze kreeg een mooi feest in vbs Spes Nostra aan de Koffiestraat in Heule.

Al sinds haar tweede levensjaar woont Heidi in Heule. “Ik ben eigenlijk altijd rond de kerktoren gebleven en ben nooit uitgevlinderd”, zegt ze. Heidi is getrouwd met Bart Gheysen, die elektriciteit en mechanica gaf in Guldensporencollege Engineering – bekend als het VTI – in Kortrijk. Hij is al bijna twee jaar met pensioen.

Zorgcoördinator

Heidi genoot haar opleiding aan de normaalschool in Heverlee, het H. Hartinstituut. Ze begon in 1981 te werken. “Ik kon starten in de Sint-Godelieveschool op Heule Watermolen, waar ik woonde met mijn ouders. Het eerste jaar stond ik in het tweede leerjaar. Het jaar nadien deed ik interims in de Heulse scholen. In 1983 mocht ik starten in de Broederschool. Ik stond in totaal – de Godelieveschool inbegrepen – 28 jaar in het tweede leerjaar. Ik veranderde altijd mijn lessen zodat het telkens weer een uitdaging bleef. Daarna stond ik twee jaar in het derde leerjaar voor ik zorgcoördinator werd in de Broederschool. Na twee jaar was er de fusie en dan verhuisde ik naar de Koffiestraat om er zorg te geven in het eerste tot derde leerjaar.” De laatste tien jaar is Heidi dus al in de Koffiestraat actief.

Heidi was enorm graag zorgcoördinator. “Ik geef kinderen graag moed en ga graag op zoek naar hoe het komt dat een kind niet mee is met de lessen. Het is uitdagend om te zoeken wat ik kan doen en hoever ik moet terugkeren in de tijd.”

Dankbaar

Heidi heeft twee dochters en vier kleinkinderen tussen 7 maanden en zes jaar. Ze zal regelmatig instaan voor de kleinkinderen.

Haar afscheid is dubbel. Langs de ene kant is ze blij en hoopt ze samen met haar man leuke dingen te doen, maar anderzijds zal ze haar job, de kinderen, de collega’s en de leraarskamer missen. “Het is toch een deur die je dicht doet”, zucht ze. “Ik heb mijn werk altijd graag gedaan en ben zeer dankbaar dat ik het bijna 42 jaar mocht doen.” (EDB)