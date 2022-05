Juf Greet neemt afscheid van haar klas in Spes Nostra

Greet Delrue (61), juf van het vijfde leerjaar, heeft vrijdag afscheid genomen als leerkracht in vbs Spes Nostra in de Schoolstraat in Heule. “Als kind deed ik thuis mijn juf na: kussens en poppen waren mijn kinderen en iedereen moest flink zijn!”

“Van thuis uit kreeg ik de stimulans mee om in het onderwijs te stappen”, vertelt Greet, die een echte Heulse is maar met haar man in Izegem woont. “Mijn vader gaf les in het middelbaar in Spes Nostra. Toen ik hem werkjes zag corrigeren, verlangde ik echt om dat ook te mogen doen. Vooral ook juf Ria van het derde leerjaar zorgde ervoor dat ik de smaak voor het onderwijs helemaal te pakken kreeg.”

Thuis speelde Greet als kind al juf. “De kussens en mijn poppen waren de kinderen van mijn klas. Ik deed de juffrouw na en iedereen moest flink zijn! De dingen die ik leerde in de klas oefende ik op die manier in. Het zat dus al altijd in mij en ik zie enorm graag kinderen! Zelf had ik het geluk drie kinderen te krijgen en door een nieuwe relatie kreeg ik er nog drie kinderen bij. We vormen een groot gezin en hebben al zes kleinkinderen, van een paar maanden tot vijf jaar.”

Koffiestraat

Greet volgde haar opleiding in Heverlee en begon haar loopbaan in de school op De Watermolen in Heule.

“Daarna had ik enkele interims in de Broederschool. Van daar ging ik over naar de meisjesschool in de Koffiestraat, en daar ben ik dan gebleven. Ik heb lange tijd het eerste leerjaar gegeven – een hele ommekeer, want ik kwam van het zesde. Ik wou dan plots een verandering in mijn leven en na enkele jaren in andere klassen waagde ik de sprong naar het vijfde leerjaar, wat me enorm beviel. Met de herstructurering ben ik samen met het vijfde leerjaar overgekomen naar de Schoolstraat.”

Greet is heel tevreden dat ze altijd voor haar klasje stond en nooit naar de zorg overgegaan is of een andere taak op zich genomen heeft.

“Ik heb mijn werk altijd graag gedaan, maar was wel gekend als een strenge juf. Als er nog noden zijn, mogen ze me gerust nog eens roepen om voor een klas te staan!” (EDB)