Juf Gratianne op pensioen in De Graankorrel Wervik: “Als leerkracht van het eerste leerjaar heb je veel geduld nodig”

In vrije basisschool De Graankorrel, afdeling Magdalenastraat, in Wervik werd juf Gratianne Mobouck (62) feestelijk uitgezwaaid. Ze gaat op pensioen. Net geen dertig jaar gaf ze les in het eerste leerjaar. “Het eerste leerjaar is iets aparts, maar ik deed het enorm graag”, zegt juf Gratianne (62). “Op het einde van het schooljaar kunnen de kinderen schrijven en lezen.”

Lang geleden studeerde ze in Blankenberge voor onderwijzer. “Dat was een afdeling van de normaalschool Brugge”, vertelt Gratianne. “Het was een goede school, kleinschalig. Eerst stond ik voor de klas in Dikkebus en Dranouter en gaf er alles van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Dat waren toen graadsklassen.”

Switch naar Wervik

“Nadien kwam ik naar Wervik, afwisselend in de wijkschool van het toenmalig Mariënburg in de Laagweg en Mater Amabilis in de Koestraat. In de wijkschool gaf ik zes jaar het derde en vierde leerjaar. Tot de school werd opgedoekt. Ik verhuisde naar Mariënburg in de Grauwe Zusterstraat waar ik het vijfde en zesde leerjaar gaf, samen met juf Griet en Claire.”

“Nadien stond ik tot nu in het eerste leerjaar. Voor de kinderen is het van het kleuter naar eerste leerjaar uiteraard een grote stap. Er is als leerkracht van het eerste leerjaar heel veel geduld nodig. Niet iedereen staat daarvoor te popelen. We hadden een goed team. Nu zijn er in het eerste leerjaar vier klassen en gaf ik aan allemaal taal, volgens een beurtrol. Samen was dat goed voor zo’n tachtig kinderen.”

Evoluties

Ze heeft in het onderwijs in Wervik een hele evolutie meegemaakt. Zoals het invoeren van het gemengd onderwijs en later de fusie van verschillende scholen tot vrije basisschool De Graankorrel.

De echtgenote van Rudi Verbeke is de mama van twee dochters Joke en Marieke. Er zijn twee kleinkinderen Tibe (7) en Saar (9). “Ik ga het wel missen”, aldus juf Gratianne tijdens haar allerlaatste werkdag. “Het lesgeven zelf doe ik heel graag, maar al datgene dat er bijkomt hoeft niet meer.”

Gratianne zegt De Graankorrel geen definitief vaarwel. “Op vrijwillige basis zal ik op woensdagvoormiddag de kinderen laten oefenen op lezen”, zegt ze. “En in mijn vrije tijd zal ik tijd maken voor keramiek en potten bakken, samen met mijn man.”