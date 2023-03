Juf Els en Mandelbloesem steunen broederlijk delen : “Leerlingen een bredere kijk op de wereld meegeven”

Kleuterjuf Els Denijs (52) uit Oorstrozebeke is de drijvende kracht achter de acties voor Broederlijk Delen op kleuter- en basisschool Mandelbloesem. Op vrijdag 24 maart is er een solidair maal voor de kinderen en op 29 maart zijn ouders en sympathisanten welkom voor een kop soep op school.

Sinds 2005 organiseert kleuterjuf Els Denijs tijdens de vasten een actie voor Broederlijk Delen op Mandelbloesem. Zij doet dat met hart en ziel en laat de kinderen zo kennismaken met een wereld die zij niet kennen. Een wereld vol armoede, oorlog en onderdrukking. “Ik zie het als mijn plicht om de kinderen ook de andere kant van de medaille te tonen en dat doe ik met de info die ik krijg over de projecten van Broederlijk Delen”, opent Els Denijs.

Zuster Lisa

“Op onze school was het de gewoonte om tijdens de vastenperiode te werken rond de projecten van Broederlijk Delen. Zuster Lisa was de eerste die daarmee begon toen ze ook nog lesgaf op onze school. In 2005 heb ik dit van haar overgenomen en daarbij kreeg ik steeds de hulp van het gehele lerarenkorps en directie. Ik stond helemaal achter deze actie, uit christelijke overtuiging, maar ook om de kinderen een bredere kijk op de wereld mee te geven. Door corona vielen de acties voor Broederlijk Delen op school volledig stil. Dat vond ik bijzonder jammer en ook na de epidemie zag het er niet meteen naar uit dat de school de draad van de acties van Broederlijk Delen weer zou oppikken”, zegt kleuterjuf Els.

vredestocht

“Intussen kreeg ik nog steeds alle informatie over de projecten die ze elk jaar deden en bleef ik wel geïnteresseerd in hun doen en laten. Tijdens de krokusvakantie ging ik met Broederlijk Delen mee op vredestocht naar Israël en Palestina. Meteen werd het vlammetje in mij hevig aangewakkerd om Broederlijk Delen opnieuw op school te introduceren”, vertelt Els Denijs enthousiast.

“Tijdens de projectopening in de kerk vertelde ik de kinderen over mijn belevenissen in de bezette gebieden en stelde ik opnieuw de werking van Broederlijk Delen voor. Ik kreeg iedereen mee op school en in de klassen werd aan de kinderen uitleg gegeven over het project dat we nu zullen steunen. Zo maakten de leerlingen kennis met Dulce en Celia uit Guatemala en hun strijd voor het levensbelangrijke water. Zo proberen we de kinderen bij te brengen hoe belangrijk water is voor de mensen en op die manier willen we ook bijdragen tot een duurzame wereld.”

Soep en wenskaarten

“Op vrijdag 24 maart nemen alle kinderen deel aan een solidair maal met boterhammen en soep. De opbrengst gaat integraal naar Broederlijk Delen. Op woensdag 29 maart om 10.30 uur zijn alle ouders en sympathisanten welkom op school voor een kop soep op de speelplaats van de schoolsite in de Wielsbekestraat waarvoor een vrije bijdrage wordt gevraagd. Er worden ook zelf ontworpen wenskaarten verkocht ten voordele van Broederlijk Delen”, besluit Els Denijs. (CLY)