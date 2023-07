Juf Dominiek neemt samen met haar eerste en laatste kleuters afscheid van De Wassenaard in Varsenare

Het wordt op 1 september wennen voor de jongste kleuters van basisschool De Wassenaard in Varsenare. Juf. Dominiek zal hen niet meer opwachten en begeleiden naar hun klas, want vanaf 1 september geniet ze van een meer dan verdiend pensioen. Bijna veertig jaar was ze een boegbeeld van de school. Iemand die niet graag in de belangstelling staat, maar altijd met hart en ziel haar onderwijsopdracht vervulde.

Het was haar uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen zonder trommelgeroffel of grote festiviteiten, maar ze wou heel graag haar loopbaan afsluiten samen met de kinderen die het eerste en het laatste schooljaar bij haar in de klas zaten.

Negen kleutertjes van toen, die nu flinke veertigers zijn, waren op de laatste schooldag present voor een gezellige koffietafel samen met Dominiek Bultiauw (60).

“Het was heel gezellig en tof om die kleuters van toen terug te zien. De kinderen die dit jaar bij mij in de klas zaten, wisten niet goed wat er allemaal aan de hand was en moesten eventjes wennen. Ik ben blij dat ik op deze manier kon afscheid nemen, want ik hou er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ik ben veel te emotioneel en heb het heel moeilijk met afscheid nemen.”

“Ik hou niets dan goede herinneringen over aan de tijd dat ik hier voor de klas stond”, gaat juf Dominiek verder. “Dit is een warme school met een groot hart voor alle kinderen. Sommige collega’s zijn vriendinnen voor het leven. Ik zal hen niet uit het oog verliezen.”

“Ik begin nu aan een nieuwe periode in mijn leven. Veel fietsen en zorgen voor mijn kleinkind staan hoe dan ook op mijn programma. Samen met mijn collega en hartsvriendin juf Katrien, met wie ik hier samen begon, ga ik begin volgend jaar op cruise naar de Caraïben. Daar kijk ik eerlijk gezegd wel naar uit.”

