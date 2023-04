Juf Caroline de Grave stond vrijdag de laatste keer voor haar kleuterklas

Afgelopen vrijdag stond Juf Caroline de Grave (60) voor de laatste maal voor de klas in de kleuterschool van VBS Sint-Michiel en de VBS afdeling gelegen in de Boomgaardstraat. Dit lieten echter haar collega’s en leerlingen niet zomaar voorbij gaan.

Caroline studeerde in juni 1983 af als kleuterleidster. Als snel kon ze aan de slag in het onderwijs en kreeg ze een tijdelijke job aangeboden in het Spes Nostra in de Steenstraat in Heule. Na enkele jaren ruilde ze deze school in om voor de klas te gaan staan in de kleuterschool gelegen in de Kortrijksestraat en vanaf 1990 werd ze het vertrouwde gezicht van heel wat kleuters in de kleuterafdeling van de VBS gelegen in de Hulstsestraat. “Tijdens mijn schoolcarrière heb ik zelfs mijn eigen kinderen in de klas gehad”, vertelt juf Caroline die haar taak als juf erg zal missen nu ze op pensioen is.

Erehaag

“Begin dit jaar dacht ik nog, het is nog even, maar de laatste maand zag ik mijn laatste lesdag sneller en sneller dichterbij komen. Ik heb heel mijn leven tussen de kinderen gestaan en dat gaf mij een prettig gevoel. Nu daar plots een einde aan komt zal ik dit zeker erg missen. De vele verhalen die de kinderen meebrachten naar de klas zal ik nog het hardst gaan missen. Met de Paasvakantie die nu van start is gegaan zal ik niet meteen het gevoel hebben dat mijn taak als juf erop zit, het is pas als de school opnieuw zal hervat worden, dat het besef echt zal komen, al hoop ik dat ik mijn collega’s nog veel zal horen.”

De vrije tijd die vrijkomt wil juf Caroline nu gaan opvullen met onder meer lezen, wandelen en het maken van handwerken. Voor haar vertrek op school liet ze de directie en haar collega’s ook weten dat ze altijd op haar kunnen beroep doen voor wandelingen en uitstappen indien nodig. De school liet echter juf Caroline niet zomaar gaan. Nadat ze eerst een Whatsapp-bericht mocht ontvangen daagde niet veel later een mobile home op om haar op te halen. Het werd een dag vol verwennerij voor juf Caroline, waarbij eveneens een erehaag voor haar werd gevorm door alle kleuters en juffen van de school. (BRU)