Juf Ann van het eerste leerjaar gaat met pensioen in De Graankorrel:“Zal kinderen en collega’s missen”

In vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat in Wervik ging juf Ann Claeys van het eerste leerjaar met pensioen. “Ik ben afgestudeerd in 1982 en zat geen dag zonder werk”, vertelt de juf. “Het eerste leerjaar is heel belangrijk, het is de basis.”

Ann Claeys (61) studeerde in Tielt en begon in de toenmalige wijkschool Sint-Jozef, in de Kruisekestraat. Een afdeling van het toenmalige Mater Amabilis. “Ik gaf er les in het vijfde en zesde leerjaar, een graadklas dus”, blikt Ann lang geleden terug. “Dat was de periode van zuster Pia als directeur.”

“Er ging een zuster met pensioen en dus kwam er een plaats open. Juf Nicole gaf er het eerste en tweede leerjaar. Ze is mijn beste vriendin en ging vorig jaar met pensioen. In oktober 1984 moest ik verhuizen naar de hoofdschool in de Koestraat en kwam er terecht in het eerste leerjaar.”

Handwerk

“Op het einde van dat schooljaar 1984-1985 trad ik in het huwelijk. Het volgende schooljaar stond ik in het vijfde leerjaar en moest ik in de vestigingen in Kruiseke en Ter Hand ook handwerk geven. Onder meer naaien en breien. Een anekdote uit die tijd. In Kruiseke verloor ik de controle over het stuur van mijn auto toen ik sloeg naar een vlieg. Echt waar. Ik belandde in de sloot en had veel geluk, want dat had slechter kunnen aflopen.”

“In januari 1987 werd Guy Valcke directeur van de meisjesschool Mariënburg in de Grauwe Zusterstraat en kwam hier dus een plaats vrij. Guy stond in het zesde leerjaar. De leerkracht van het eerste moest naar het zesde en toen kreeg ik het eerste leerjaar. Ik bleef hier tot het schooljaar 2002-2003 en moest dan heel mijn klas verhuizen naar de Grauwe Zusterstraat. Ik bleef er zes jaar en deed dan vier jaar de Koestraat.”

“In 2013 kwam ik terug naar de Magdalenastraat en belandde hier in de klas waar ik eerst zat. Ik ben in totaal dus driemaal verhuisd. Door de jaren heen is er in het onderwijs veel veranderd. De kinderen zijn veel mondiger geworden. Er kwamen ook anderstaligen bij en er zijn jammer genoeg ook veel probleemkinderen.”

De fusie

Ann Claeys maakte ook de invoering van het gemengd onderwijs in Wervik mee en de fusie van verschillende scholen tot De Graankorrel. Ze is de echtgenote van Rudy Vanden Broele. In mei vorig jaar ging hij met pensioen als hoofd van de dienst Feestelijkheden bij de stad Wervik. Ann is de mama van twee kinderen, Tim en Hanne. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen Siebe (4,5 jaar) en Eben (5 maanden). Ann werkte nog vier vijfden en bleef op woensdag thuis. Op de laatste speeldag had ze 18 leerlingen in het eerste leerjaar.

Mijn klas was eigenlijk mijn huis – Juf Ann

“Uiteraard ga ik het missen. De kinderen, mijn collega’s, dat sociaal contact. Mijn klas was eigenlijk mijn huis. Ik was altijd bezig voor de school. Ook ‘s avonds en in het weekend. Niet constant natuurlijk. Al die vergaderingen en leerplannen ga ik niet missen. Was het alleen maar lesgeven, dan zag het er in het onderwijs heel anders uit.”

Haar hobby’s zijn bloemschikken, een boek lezen, wandelen en shoppen in Kortrijk of Gent. “Ik zal nu meer tijd hebben voor de oppas van mijn kleinkinderen”, lacht Ann. “Ik doe yoga in Lauwe, want ik ben nogal een stresskonijn. Eerst zal ik wat genieten en rusten. De tijd zal het wel uitwijzen. We gaan proberen in september op vakantie te gaan. En ik hoop vooral dat ik lang gezond mag blijven.”

Ontbijt bij nicht

De allerlaatste dag ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij en bestond uit heel wat verrassingen. “Het begon met een ontbijt bij mijn nicht Nathalie Lacante die hier ook lesgeeft”, zegt Ann. “De kinderen van mijn klas zijn me daar komen afhalen en droegen allemaal het T-shirt dat ik had gemaakt voor het schoolfeest.”

Aan de schoolpoort vormden alle leerlingen en leerkrachten een erehaag en op de speelplaats zong iedereen een lied. Bewerkt door juf Joke Waignein en als basis de meezinger Anne van Clouseau. Op het einde van die laatste schooldag was er nog een receptie met onder meer ex-collega’s. Voor juf Ann een verrassing.

(Erik De Block)