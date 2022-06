Juf An is eerste West-Vlaamse ‘zorgleerkracht van het jaar’

Vrijdag 10 juni was een onvergetelijke dag voor juf An Mouton (43), zorgcoördinator van basisschool Het Palet. Die dag werd ze immers uitgeroepen tot de West-Vlaamse zorgleerkracht van het jaar. Uitgeverij Averbode organiseerde de wedstrijd om het belang van zorgleerkrachten in de Vlaamse scholen extra in de verf te zetten.

“Niet alleen het aantal nominaties, maar ook de extraatjes die kinderen en ouders met hun motivaties meestuurden, gaven de doorslag voor de jury om voor An te kiezen. Uit elke nominatie kwam naar voor dat An een empathische, lieve en open vrouw is die aandacht heeft voor elk kind. Ze gaat op zoek naar oplossingen voor álle kinderen en ook met de ouders heeft ze een hele sterke band. Dat heeft ons overtuigd om voor An te kiezen”, aldus Jan Van der Auwera van Uitgeverij Averbode en juryvoorzitter van de wedstrijd.

An Mouton was duidelijk verrast, maar genoot ook wel van de erkenning. “Ik doe mijn job met hart en ziel. Mijn werk is mijn passie en dat probeer ik ook zo over te brengen op de leerlingen. Ik handel altijd vanuit wederzijds respect, naar ouders, naar kinderen en naar collega’s toe. Ik hoop en denk dat ze dat ook zo aanvoelen. Ik begeleid ook liever dan dat ik leiding zou moeten geven. Ik ben uiteraard erg blij en vereerd dat ik mezelf vanaf vandaag een jaartje West-Vlaams zorgleerkracht mag noemen, maar het is vooral een eer voor de school.”

Inclusief onderwijs

“Toen ik afstudeerde als onderwijzeres voelde ik me nog niet klaar om voor de klas te staan”, gaat juf An verder. “Daarom ging ik orthopedagogiek studeren in Gent. Mijn thesis handelde over inclusief onderwijs en heeft ongetwijfeld mijn keuze voor een onderwijscarrière als zorgcoördinator bepaald. Ik geloof sterk in elk kind. Sommige kinderen hebben af en toe een duwtje in de rug nodig, terwijl anderen moeten uitgedaagd worden met bijkomende opdrachten. Ik blijf ervan overtuigd dat we als leerkrachten het verschil kunnen maken. De manier waarop we met de kinderen omgaan, bepaalt sterk hun motivatie en hun wilskracht om door te zetten.”

“Juf An is een schitterende collega, maar ze is in de eerste plaats een warme en zorgende persoon”, vertelt directeur Inge Versavel. “Ze staat altijd klaar voor de kinderen, voor de ouders en de andere teamleden. Het is een lieve, maar ook heel competente juf. Ze ondersteunt met haar kennis de andere leerkrachten en ze is ook de motor achter heel veel projecten op onze school”, zo klonk het lovend. (PDC)