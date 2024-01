Joris Hindryckx neemt ontslag als algemeen directeur van Vives na klachten over grensoverschrijdend gedrag

Joris Hindryckx neemt ontslag als algemeen directeur van Vives, de West-Vlaamse hogeschool met campussen in Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare en Kortrijk. Hij bekleedde 11 jaar lang deze functie, maar werd enkele maanden geleden tijdelijk vervangen na klachten over zijn gedrag. Op aangeven van het Bestuursorgaan van de hogeschool wordt zijn vertrek nu definitief.

Midden september deed Joris al tijdelijk een stap opzij nadat er drie vrouwelijke collega’s een melding hadden gemaakt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens zijn advocaat ging het over intieme berichten die “wederzijds waren”. Het Bestuursorgaan van Hogeschool Vives stelde toen Maria De Smet (eerder actief als secretaris van het Bestuurscomité bij de Associatie KU Leuven) aan als algemeen directeur ad interim. In tussentijd werden de klachten over het gedrag van Hindryckx – tevens oud-burgemeester van Houthulst – onderzocht bij een externe preventiedienst.

In overleg met het Berstuursorgaan besloot Joris Hindryckx zijn mandaat als algemeen directeur van Hogeschool VIVES met onmiddellijke ingang definitief neer te leggen. Hij zal geen enkele rol meer opnemen binnen de organisatie. Voorlopig blijft Maria De Smet de lopende zaken verder opnemen, maar er wordt wel een vacature opengesteld voor een nieuwe algemeen directeur.