Joris Hindryckx moet stap opzij zetten nadat medewerkers van Vives hem beschuldigen van ‘ongepast gedrag’

Joris Hindryckx (60) moet een stap opzij zetten als algemeen directeur van de Kortrijkse hogeschool Vives. Drie vrouwelijke collega’s stapten naar de preventiedienst na ongepaste intieme berichten. Tot 31 augustus was hij ook burgemeester van Houthulst, waar hij nu nog eerste schepen is. Hij ontkent alvast de feiten.

Directeur Joris Hindryckx zet op vraag van het bestuursorgaan een tijdelijke stap terug na klachten over zijn leiderschapsstijl en gedrag, staat er te lezen in Het Nieuwsblad. Die werden ingediend bij IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Daar worden de aanklachten nu verder onderzocht.

De voormalige burgemeester van Houthulst zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag door het sturen van intieme berichten naar vrouwelijke collega’s. Hij ontkent alvast de feiten, maar zet een stap opzij om de sereniteit te bewaren. “Mijn cliënt vormt een intieme vriendengroep met enkele collega’s”, vertelt zijn advocaat meester Jan Leysen ook nog in de krant. “Soms is hij daarin misschien iets te persoonlijk geweest, maar naar zijn aanvoelen waren bepaalde intieme berichten altijd wederzijds.”

Verkeersongeval

Maria De Smet, actief als secretaris van het Bestuurscomité bij de Associatie KU Leuven, werd aangesteld als algemeen directeur ad interim. Dat staat in een perscommuniqué van de Hogeschool Vives.

Joris Hindryckx was tot 31 augustus burgemeester van Houthulst. Sinds 1 september nam Jeroen Vandromme over. Het gaat om een afgesproken wissel. Hij is nu eerste schepen. Onlangs raakte hij ook nog betrokken bij een verkeersongeval waardoor hij de start van het academiejaar sowieso moest missen.