Jonge Oostendenaar Tijn Van Overtvelt wint Junior STEM Olympiade

Tijn Van Overtvelt (11) uit Oostende, leerling van het zesde leerjaar VBS OLV College Oostende, heeft de Junior STEM Olympiade 2021-2022 gewonnen. Hij is één van de West-Vlaamse winnaars met Gouden Plaats in deze jaarlijkse wedstrijd om de technologische kennis en vaardigheden te stimuleren in het onderwijs.

Papa Stefan is leraar STEM-Techniek aan het SIGO Gistel en het SAO Oostende. Mama geeft les wetenschappen en L.O. aan het Sint-Jozefsinstituut, in Oostende. Papa zeilt graag en speelt voetbal, mama speelt nog handbal bij de dames van Thor Oostende. De appel valt niet ver van de boom in de familie Van Overtvelt-Martens. De drie kinderen, Stan, Tijn en Tuur volgen muziekles en zijn sportief actief bij Handbalclub Thor Oostende.

“Ik heb een heel drukke weekagenda”, vertelt Gouden Olympiade-winnaar Tijn. “Elke week train en speel ik handbal in competitie met Thor. Ik ga veel zwemmen en ik hou ook van schaken, bij de KOSK. Ik volg pianoles en ik ben ook lid van de KSA. Daarnaast ga ik graag klimmen en skiën. Ik ben ook geïnteresseerd in cultuur en techniek en lees veel boeken.”

Met de klas, het zesde leerjaar met meester Nicolaï Haeck in het OLV-College van de Lijsterbeslaan, nam Tijn deel aan de voorronde van de Junior STEM-Olympiade. “Er waren 32 vragen. Ik haalde het maximum van de punten en was zo geselecteerd voor de finale op 5 december in Technopolis. Die werd verzet naar 26 maart in de gebouwen van het Ministerie van Onderwijs. Daar moesten we vier praktische proeven uitvoeren en zestien uiteenlopende vragen oplossen in verband met technologie, bouw, chemie, informatica, wiskunde, mechanica, elektriciteit en elektronica. Samen met twee andere West-Vlamingen behaalde ik het Gouden Diploma van de Junior STEM Olympiade”, aldus een trotse Tijn.

Professor in de Wetenschappen

Als beloning mocht Tijn mooie prijzen in ontvangst nemen: een maquette van de Apollo-maanlander, een Lego Spike Education Robot, die hij kan besturen met zijn gsm, én een trein-set met elektrische sporen. Hij zal zich zeker niet vervelen.

Volgend schooljaar zal Tijn het middelbaar onderwijs, richting Latijn aanvatten. “Het is mijn droom om professor in de wetenschappen te worden”, zegt Tijn met overtuiging. “Mijn mama en mijn papa zijn mijn grote voorbeelden. Ik weet dat ik veel zal moeten studeren, kennen en kunnen, maar dat zal me wel lukken.”

Op rondreis met papa

Tijn Van Overtvelt is net elf jaar geworden en toch heeft hij zijn lager onderwijs al volledig afgewerkt. Net voor de paasvakantie legde hij zijn eindexamens af. Reden? Deze week vertrekt hij met zijn papa Stefan op rondreis met de camper, door Europa. Eerst gaat het richting Frankrijk en Spanje, in de zomer volgt Scandinavië. Het doel van het duo vader-zoon-reis is om veel te bezoeken en de Europese landen en steden beter te leren kennen, in zoveel mogelijk aspecten met de nadruk op cultuur en milieu. Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie krijgen ze gezelschap van mama Jo en de andere twee broers, Stan (13) en Tuur (7). Dat wordt een mooi Europees avontuur.