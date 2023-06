Jong N-VA Rodenbach steekt studenten hart onder de riem met examenpakketjes

Op zaterdag 17 juni deelde Jong N-VA Rodenbach examenpakketjes uit aan de studenten uit in Hooglede, Staden en Roeselare.

De blokkende studenten uit het hoger of middelbaar onderwijs, die zaterdagmorgen of -namiddag aan de slag waren in verschillende bibliotheken of studeerplekken, kregen naast een paar balpennen, een potlood en stift ook een zakje chips en frisdrank.

“We wensen hen allemaal succes bij de laatste loodjes van het schooljaar of academiejaar. Met deze pakketje steken we ze een hart onder de riem of dat extra beetje comfort om zo een goed resultaat neer te zetten”, zegt voorzitter Célestine Despierre uit Sint-Jozef De Geite in Hooglede. De afdeling werd eerder dit jaar opgericht en heeft een werking gericht op Roeselare, Hooglede, Staden en Ledegem. Bij de pakketjes zaten ook de contactgegevens voor het geval de student interesse zou hebben om aan te sluiten.

Ook gemeenteraadslid Jan Depla uit Oostnieuwkerke sloot aan bij het bezoek aan studeerplekken in Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke.