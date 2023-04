Johan Swinnen neemt fakkel over van directeur Dirk Adam bij InterWest: “Doelgroep is ferm uitgebreid”

Zo’n 13 jaar heeft Dirk Adam (66) zich met hart en ziel ingezet voor zijn grote ‘familie’ in InterWest. Nu hun directeur met pensioen gaat, zwaait het hele team van dit bijzondere bedrijf hem uit. Zijn opvolger Johan Swinnen (50) ziet het helemaal zitten om de ambitieuze toekomstplannen van InterWest verder uit te werken.

Het maatwerkbedrijf InterWest stelt mensen met een beperking te werk op sites in Veurne en Diksmuide. Toen Dirk Adam in september 2010 Paul Rosseel opvolgde als algemeen directeur, had hij al wel een zekere feeling met houtbewerking, wat toch een belangrijk onderdeel vormt van InterWest.

Specialisatie

“Ik had al jaren ervaring in de meubelbranche toen ik hier startte”, vertelt Dirk. “Sinds 2001 zetelde ik in de Raad van Bestuur van InterWest, dus was ik ook al vertrouwd met het reilen en zeilen. Toch is er in al die jaren heel wat veranderd. De vzw Westhoek Veurne werd opgericht in 1968 en was voornamelijk actief in de houtsector. In 2005 is de fusie gerealiseerd met de beschutte werkplaats vzw De IJzer in Diksmuide, vooral actief in de voedingssector. Onder de noemer InterWest werden de krachten gebundeld. Sindsdien drijven we de specialisatie nog meer door en dat leidde tot een enorme stijging van medewerkers (vandaag werken er zo’n 500 mensen, waarvan 400 doelgroepmedewerkers, aangevuld met omkaderingspersoneel, red.). De sites, die toch al 55.000 vierkante meter beslaan, blijven we verder uitbreiden. Zo kochten we in 2014 de site AgroWest in Diksmuide aan, onze buur op de Kleine Dries. Die bouwden we om tot een inpakhal voor onze voedingsproducten, voornamelijk chocolade en vaatwaszout.”

“Ook in Veurne bleven we continu het machinepark uitbreiden. Dat was zo’n beetje de rode draad in het strategische plan: de meeste machines die tot 20 jaar en ouder waren tegen 2018 allemaal vervangen. Het strategisch plan dat we in 2014 vooropstelden, heeft zich ook vertaald in een duidelijke verdeling van onze activiteiten: inpak/co-packing, houtbewerking, diensten en ‘inhouse’. Onze troeven zijn een eigen schrijnwerkerij en de flexafdeling. Door het maatwerkersdecreet van 2019 is onze doelgroep danig uitgebreid, want mensen met elke vorm van arbeidsbeperking horen daar nu ook bij, zoals mensen met een ex-drugsverslaving, burn-out, autisme… Bij het nieuwe strategische plan dat we hebben opgemaakt, wordt ook een nieuwe organisatiestructuur op poten gezet. De Raad van Bestuur heeft beslist om de functie van algemeen directeur te ontdubbelen. De twee directeurs die deze functies inkleden, hebben we al aan boord. Dat is operationeel directeur Stijn Van Paemelen en mijn opvolger, Johan Swinnen, als algemeen directeur.”

Voor Johan Swinnen betekent die nieuwe functie een heuse carrièreswitch. “Na mijn opleiding als bio-ingenieur aan de KULeuven ben ik in 1997 gestart bij United Biscuits, bij Croky in Veurne, tot de fabriek in 1998 werd verkocht aan PepsiCo en Lays werd. Daar heb ik zowat alle trajecten doorlopen en net geen 25 jaar gewerkt. De laatste 15 jaar was ik er aankoopdirecteur voor alle aardappelen in West-Europa. Twee jaar geleden vroeg men mij of ik in de Raad van Bestuur van InterWest wilde komen, en daar ben ik graag op ingegaan. Toen InterWest een vacature uitschreef voor een algemeen directeur naar aanleiding van het nakende pensioen van Dirk, heb ik gesolliciteerd.”

Uitdagingen

“Uitdagingen zijn er ook genoeg: we werken voortdurend aan de verduurzaming van InterWest. We starten momenteel met het installeren van 1.600 zonnepanelen. We hebben ook het aanpalende stuk op de site van de oude suikerfabriek aangekocht om er een nieuwbouwproject te realiseren, ter vervanging van de oude gebouwen. We investeren in een nieuwe nagellijn. Dat is een recuperatieproject om van spaanderplaten blokken te maken zodat er bijna geen afval meer is.”

Zowel Dirk als Johan benadrukken dat InterWest een bedrijf is waar alle mensen uit de maatschappij de kans krijgen om hun talenten aan bod te laten komen, en waar ze groeikansen krijgen. “En er zijn nog altijd vacatures”, geven ze als hint mee.