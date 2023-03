Johan Huysentruyt met pensioen in ‘De Talententuin’ in Lendelede: “Een feest op mijn maat”

Voor Johan Huysentruyt (61) was 28 februari de laatste dag als leerkracht van de Prizma Basisschool ‘De Talententuin’. “Een laatste dag die dankzij de hele school van ‘s morgens tot ‘s avonds één groot feest was én een dag die ik me nog lang zal herinneren”, zegt Johan

Johan studeerde voor onderwijzer aan de Normaalschool Sint Thomas in Brussel. “Na 8 maanden legerdienst in het Duitse Lüdenscheid deed ik een interim in Emelgem, was dan een 3-tal maanden werkloos tot ik op 19 september 1983 kon beginnen in de Vrije Basisschool Sint-Vincentius. Toen nog met directrice Zuster Christa voor wie onderwijs vooral ‘leren lezen, schrijven en rekenen’ was.”

Johan was vijf jaar titularis van het derde, 22 jaar van het tweede en zeven jaar van het vijfde leerjaar. Hij was ook acht jaar ambulante leerkracht. Eerst van het tweede tot het zesde leerjaar, de laatste vier jaar voor de derde graad.

Evolutie

De evolutie van het onderwijs en de verandering in de school kwam er volgens Johan op verschillende vlakken. “De intrede van de computer wat toen voor mij nog onbekend terrein was, de nieuwe leerplannen die we moesten volgen, enz… Maar ik evolueerde goed mee. De laatste vier jaar was ik opnieuw ambulante leerkracht, gaf hoofdzakelijk wiskunde, Frans én nog enkele uren muzische, Nederlands en Wereldoriëntatie. De klastitularis bepaalde welke vakken ik moest geven en die had dan meer tijd had om leerlingen individueel op te volgen. Toch een prachtige organisatie, vind ik. Ik ging nog iedere dag met plezier werken omdat ik me mocht focussen op les geven. Op die manier begon en eindigde ik de laatste vier jaar mijn leraarsloopbaan. Les geven, dat was ook de reden waarom ik voor onderwijzer studeerde!”

Muzikale kinderen

Johan woont met zijn vrouw Tine Hemberg in de Hoevestraat. Fien (36) en Sam (33) zijn hun kinderen én Marjolein, Laurien, Roel en Moos de kleinkinderen. “Fien en haar man zijn pianoleerkrachten, Sam en zijn vrouw saxofonisten. Fien begeleidt en zingt bij het koor Scala, Sam herstelt blaasinstrumenten en was af en toe te zien in het Eén tv-programma ‘De Repair Show’. Ik kreeg trouwens een klarinet van 1961 die Sam herstelde om weer te beginnen met klarinet spelen. Dat deed ik als jongetje aan de muziekschool.”

Dinsdag 28 februari, Johan’s laatste werkdag, moest hij geen les meer geven.

De laatste dag

“Een werkgroep van de school zorgde voor een feestelijke dag met een verwenontbijt bij mij thuis, waarna directeur Marie Maertens en drie collega’s me thuis afhaalden en naar school begeleidden. Dan volgden nog afscheid van alle kleuters en leerlingen van het 1ste tot en met het 6de jaar, een middagetentje met mijn vrouw in de ‘Living’… Op het einde van de schooldag vormden alle leerlingen op de speelplaats een groot hart met Johan erin, wat ik van op de 2de verdieping kon aanschouwen. Nadien volgde nog een receptie. Een heel warme dag die ik me nog lang zal herinneren. Een feest ‘op mijn maat’, zoals ik het graag heb.”

(IB)