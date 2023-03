Job- en scholenbeurs bij scholengroep Stroom in Diaz Arena

Scholengroep Stroom pakt ook dit jaar uit met een scholenbeurs op 10 en 11 maart in de Diaz Arena. Op donderdag 9 maart is er ook een jobbeurs voor mensen die bij de scholengroep aan de slag willen.

Op de scholenbeurs wordt het aanbod aan secundaire scholen in deze scholengroep bekendgemaakt aan leerlingen van het basisonderwijs binnen en buiten de Scholengroep. Er zijn tal van workshops, zodat de kinderen kunnen kennismaken met de scholen en studierichtingen. Dit jaar wordt het evenement uitgebreid met een jobbeurs op donderdagavond 9 maart in samenwerking met de VDAB en het Economisch Huis Oostende. “We hopen met deze jobbeurs alle werkzoekenden te laten proeven van de diversiteit aan jobmogelijkheden binnen onze Scholengroep”, luidt het. “In het kader van het heersende lerarentekort mikken we natuurlijk op enthousiastelingen die voor de klas willen staan. Evenzeer zijn we steeds op zoek naar opvoeders, kinderverzorgers, administratief medewerkers, leerlingbegeleiders, paramedici en mensen die ambitie hebben om als middenkader en directie te fungeren. Op de jobbeurs kom je alles te weten over solliciteren en werken in het onderwijs en in één klap kan je kennismaken met ruim 30 fantastische scholen in regio Oostende, Koekelare, Gistel, Oudenburg, Bredene, Eernegem en Middelkerke. Ook zullen VDAB en Economisch Huis er zijn om alle bezoekers wegwijs te maken.

Praktisch

De scholenbeurs vindt plaats op vrijdag 10 maart van 15.30 tot 20 uur en op zaterdag 11 maart van 10 tot 12 uur in de eventzaal van KVO op de Diaz Arena, Leopold Van Tyghemlaan. De jobbeurs is gepland op donderdag 9 maart van 17 tot 20 uur in dezelfde zaal. Parkeren kan op de Sea’Rena parking via de Northlaan. (FRO)