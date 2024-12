Jo De Poorter bezoekt basisschool De Stempel na kritiek op kleuteronderwijs: “Wellicht ingezien dat hij verkeerde dingen heeft gezegd”

Maandagnamiddag bezocht Jo De Poorter, bekend als royalty-watcher van radio en televisie, de kleuterklassen van basisschool De Stempel in Sint-Jozef bij Brugge. Kleuterjuf Emma was een van de vele leerkrachten die op sociale media haar ongenoegen had geuit na de uitspraken van Jo De Poorter in het programma ‘De tafel van Gert’ en wellicht had haar reactie indruk gemaakt.

De expert koningshuizen poneerde in die bewuste televisie-uitzending dat kleuterleidsters naast poppenkast spelen ook met tellen moesten bezig zijn. Hij vertelde ook dat hij verbaasd was dat kinderen in de kleuterklas zelfs het woord ‘mantel’ niet meer kenden.

Excuseren

Wellicht zal Jo De Poorter geoordeeld hebben dat het na zijn verguisde uitspraken dringend nodig was om te tonen dat hij het werk van kleuteronderwijzeressen wel naar waarde weet te schatten en dat hij daarvoor best eens een kleuterschool bezocht. “We zijn blij met het bezoek van Jo De Poorter, maar we willen er niet al te veel ruchtbaarheid aan geven”, vertelde directeur Cindy Cottenjé, terwijl een duidelijk nerveuze Jo De Poorter door de klassen liep. “Wellicht heeft hij ingezien dat hij verkeerde dingen gezegd heeft en wil hij zich met dit bezoek op één of andere manier excuseren.”

De voormalige radio- en televisiepresentator bezocht alle groepen en maakte tijd voor een praatje met de kleuterjuffen, die hem op verschillende manieren duidelijk maakten wat ze elke dag doen om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ook voor de kinderen had hij oog, maar het was vrij duidelijk dat hij niet al te vaak kleine kinderen rondom zich heeft.

Hopelijk beseft Jo De poorter na zijn bezoek aan basisschool De Stempel dat kleuterjuffen wel degelijk goed opgeleid zijn om kinderen heel wat zaken te leren, want dit is wel degelijk hun opdracht. (PDC)