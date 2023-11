JCI Waregem organiseert globale vormingsdag

JCI Waregem heeft de Open Vormingsdag van JCI Vlaanderen georganiseerd. De zowat 130 deelnemers uit alle uithoeken van Vlaanderen kregen in The Nest, het gloednieuwe gebouw van STAS en Squadron langs de afrit van de E17, een uitgebreid programma voorgeschoteld. Na het gezamenlijk ontbijt volgde een lezing van professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Daarna kon men kiezen uit zestien opleidingen, over onder meer artificiële intelligentie, sociale media en leiderschap. De dag werd gezellig afgesloten met een beer tasting. (foto LV)