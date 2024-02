Jasper Cuvelier volgt Bald Vandekerckhove op

Jasper Cuvelier (37) uit Meulebeke volgt Bald Vandekerckhove op als coördinerend directeur (CODI) van de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest. Cuvelier was er ICT-verantwoordelijke. “Het is een hele boterham, maar ik ben er klaar voor.”

Cuvelier studeerde in 2007 af als onderwijzer aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Omdat het toen in eigen land moeilijk was om als pas afgestudeerde onderwijzer aan de bak te komen, trok hij voor enkele maanden naar Canada om er in het lager onderwijs als vrijwilliger te werken.

“Toen ik weer thuis was, brak er een periode aan van interims. Ik kon twee jaar lesgeven in Brugge, daarna in Deinze en tal van andere gemeenten, waar ik soms voor één of twee weken voor de klas mocht staan.”

“Het tij keerde toen ik in Meulebeke de opvolger werd van Lieven Van Parys, de toenmalige ICT-verantwoordelijke voor de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest, die met pensioen ging. Zo kwam ik in contact met alle leerkrachten en directeurs van die scholen – vijf in Meulebeke, één in Pittem en één in Egem – leerde ik ook de gebouwen en de infrastructuur kennen, en werd ik in veel gevallen het eerste aanspreekpunt. Ondertussen hadden mijn vrouw Nele en ik een huis gekocht in Meulebeke en ondervond ik de voordelen van in eigen gemeente te kunnen werken. Ook onze kinderen Pepijn en Klara voelden zich er gauw thuis.”

“Nu stap ik in een nieuw avontuur en ik wil het werk van Bald zo goed mogelijk verder zetten. Als CODI probeer je de belangen van de scholen en de scholengemeenschap met elkaar te verzoenen. Dat betekent dat we altijd kwaliteitszorg en efficiëntie voor ogen moeten hebben. De zorg voor een prima werkklimaat is van groot belang. Ook het personeelsbeleid vergt een constante aandacht. Op financieel gebied zal ik samen met de directies streven naar een optimaal gebruik van de middelen.”

160 personeelsleden

“De personeels- en leerlingenadministratie en de boekhouding zullen mijn voortdurende aandacht vergen. De scholengemeenschap telt zo’n 1.500 leerlingen en 160 personeelsleden. Als CODI ben je ook de spil in het gebouwenbeleid. Vanaf de eerste vergaderingen met de architecten en studiebureaus tot het opstellen van subsidiedossiers voor AGION. Verder zal ik ook goed zorgen voor een prima interne en externe communicatie. Ja, ik besef het, het is een hele boterham, maar ik ben er klaar voor!” (LB)