Jarige studentenclub Moeder Meense ontvangen op stadhuis

Vrijdagavond werden een veertigtal studenten en oud studenten van de studentenclub Moedser Meense ontvangen op het stadhuis van Menen, dit naar aanleiding van het 120 jarig bestaan.

Het was Schepen Griet Vanryckeghem (N-VA) die de gasten verwelkomde en het openingswoord voor haar rekening nam. De twee gewezen praeses Luc Maddens (’61-’62) en Luc Gheysens (’67-’68) namen dan ook plaats achter de spreekstoel , elk met hun speech, bekeken vanuit een andere invalshoek. De ontvangst werd afgesloten met een receptie. Daarna stand en nog een echt studentenfeest op de rol.

Moeder Meense is een Leuvense hoogstudentenclub, één van de zes die in onze provincie actief is. Om de vijf jaar organiseren ze een lustrumcantus voor hun leden en ereleden, dit jaar was dit al voor de 24ste keer het geval. “Gelukkig bestaat Moeder Meense nog en ze zijn gezond want in onze tijd was het wel anders” zegt gewezen praeses Luc Maddens. “Toen zaten we bijna letterlijk op ons gat, hadden we geen nagel maar om ons te krabben, er waren schulden en we dronken op de poef. Maar zowel ik als mijn naamgenoot Luc slaagden erin de schuldenberg weg te werken en de club een nieuwe impuls te geven.” (WO)