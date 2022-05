Jan Vercruysse gaat na 42 jaar met pensioen: Dankjewel, meester Jan

Na 42 jaar heeft meester Jan Vercruysse (61) afscheid genomen van Klavertje Vier, de gemeentelijke basisschool van Esen. Jan is zowat vergroeid met de gemeente: hij woont er zijn hele leven, ging er zelf naar school, en is ook actief als zaalwachter. “Mijn afscheid was fantastisch”, zegt hij glunderend.

Jan begon zijn loopbaan in de eerste graad, in 1981, toen de klassen nog niet gemengd waren.

“Pas in 1993 zaten er ook meisjes in de klas. In dat jaar ben ik naar de derde graad overgestapt. Een groep jonge, leergierige tieners: fantastisch om aan hen je kennis te kunnen doorgeven. Het is ook toen dat ik samen met de ouderraad de zeeklassen organiseerde, met als doel dat iedereen mee moest kunnen, ook wie bijvoorbeeld in een kansarm gezin opgroeide. Dat is iedere keer gelukt. De zeeklassen zijn een grote meerwaarde voor de kinderen: ze zijn eens een paar nachten van huis en leven samen in groep.”

“Ik heb zoveel mooie momenten mogen beleven op school. Niet alleen het lesgeven en die zeeklassen, maar ook het samenwerken met mijn fijne collega’s en projecten zoals die met circus Picolini. En de organisatie van ons jaarlijks schoolfeest – dat trouwens nu zaterdag plaatsvindt. Raad eens wie er zéker zal zijn?”, lacht Jan. “Helemaal weg ben ik trouwens nog niet, op school: de volgende weken ga ik als vrijwilliger de leerlingen begeleiden naar hun fietsexamen.”

Mijn afscheidsdag, vol verrassingen, staat in mijn geheugen gebrand

Heel emotioneel

Maar vrijwilliger of niet, zijn ‘officiële’ afscheid heeft Jan dus al gekregen.

“Mijn afscheid was fantastisch”, zegt hij. “’s Morgens kwam men mijn vrouw en mij ophalen in een cabrio en reden we door een versierd Esen: overal hingen ballons en affiches met mijn foto op – een heel aandoenlijk moment. De hele dag was een aaneenschakeling van verrassingen. ‘s Avonds was er een verrassingscafé, waar alle inwoners van Esen, alle oud-leerlingen, de ouderraden van vroeger en nu, enzovoort, waren geïnviteerd. Het was heel emotioneel en ook heel deugddoend. Die dag staat in mijn geheugen gebrand.”

Vrijwilliger en genieten

Jan is getrouwd met Lieve Vanroose. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen. Voor hen zal hij nu veel meer tijd hebben.

“Ik blijf wel stand-by als vrijwilliger, maar zal mijn tijd nu toch anders gaan invullen: meehelpen met onze kinderen, de kleinkinderen opvangen, zorgen voor mijn 88-jarige mama, tuinieren, samen met Lieve gaan fietsen en wandelen, en hopelijk af en toe een paar dagen ertussenuit. Ik hoop vooral dat Lieve en ik nog een hele tijd gezond blijven en zo nog heel wat kunnen genieten van wat het leven ons biedt.”