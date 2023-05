Jan Vannobel (62) neemt bijna afscheid als directeur van Immaculata: “Steeds tussen de mensen gestaan”

Op 10 juli gaat directeur Jan Vannobel met pensioen. Hij startte zijn loopbaan als leraar Frans in 1984 en eindigt binnenkort als directeur van het Immaculata. Dinsdagmiddag werd hij al voor de eerste keer in de bloemetjes gezet met een immense erehaag van de school tot aan het Jeugdstadion.

Jan Vannobel mag op 2 juli 63 kaarsjes uitblazen. Hij begon in 1984 als leraar Frans in het VTI van Ieper. Na 23 jaar als leraar stapte hij in 2007 over naar het Immaculata, waar hij adjunct-directeur werd onder Hervé Werbrouck. Tien jaar geleden trad hij in de voetsporen van Hervé.

Op 10 juli is het Jans laatste werkdag op school. Dat wil de school niet zomaar voorbij laten gaan en afgelopen dinsdag werd hij al even gevierd. “Dinsdag organiseerde de school Stressfactor op het Jeugdstadion”, vertelt Jan Vannobel. “De collega’s en leerlingen hadden een leuke verrassing voorbereid met een indrukwekkende erehaag van de school naar het Jeugdstadion. Dat pakte me wel. Ik vermoedde wel dat ze iets zouden doen rond mijn afscheid, maar dit kwam onverwacht.”

Mooie momenten

En zo staat Jan voor zijn laatste weken van een rijkgevulde carrière. “Ik heb veel mooie momenten beleefd met de leerlingen en leerkrachten. Oud-leerlingen die collega werden of wiens kinderen nu naar onze school gaan. Het is altijd een fijn weerzien. Intussen zijn we met het Immaculata uitgegroeid tot de school met het grootste leerlingenaantal. In 2007 waren het er 775, nu tellen we er 915. Dit is voor alle duidelijkheid de verdienste van een gans team dat uitstekende samenwerkt. Bovendien vallen onze richtingen in de smaak. Zo zie je dat welzijnsrichtingen booming zijn.”

Jan zal het sociaal contact missen. “Ik wilde na het lesgeven geen pure bureaujob. Uiteraard is het een deel van het pakket, maar mijn prioriteit was om tussen de mensen te staan. De laatste jaren waren best zwaar. Tijdens de coronapandemie veranderden de richtlijnen vaak last minute en moesten we snel schakelen. Bovendien moesten we oplossingen vinden voor de uitval van collega’s en leerlingen. Ook de modernisering van de laatste jaren weegt op een directie -en leerkrachtenteam. Soms veranderen ze om te veranderen. Dit luik en de vele vergaderingen zal ik niet missen”, lacht Jan.

Tweede thuis Frankrijk

Intussen raakte ook bekend wie Jan zal opvolgen: Nele Verhofstadt (48) uit Zwevezele. Jan zal zijn vrijgekomen tijd goed kunnen besteden. “Ik bruis van de plannen, al zijn ze nog niet concreet. Eerst en vooral genieten en vooral hopen dat ik gezond mag blijven. Er zijn ex-collega’s die net voor of net na hun pensioen ziek zijn geworden. Verder wil ik veel reizen, vooral naar mijn tweede thuis Frankrijk. Ik denk dat ik veel in Parijs zal vertoeven. Ook veel lezen en nieuwe talen leren, wil ik blijven doen. Momenteel leer ik Portugees en ook Russisch staat nog op de planning. En uiteraard zijn er de voorbije jaren wat klusjes blijven liggen. Er zijn zelfs nog dozen die moeten uitgepakt worden na onze verhuis van Ieper naar Westvleteren in 2006. Daarnaast zal ik nog wat schilderwerken uitvoeren in onze woning”, besluit Jan, die getrouwd is en vader is van drie kinderen.