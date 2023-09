Naar aanleiding van het Ensorjaar in 2024 kiest basisschool Sint-Andreas uit Stene-dorp ervoor om dit jaar te werken rond de Oostendse kunstenaar James Ensor. Het jaarthema werd onlangs feestelijk voorgesteld waarbij een van de kunstwerken van Ensor centraal stond. In de loop van het schooljaar leren de kinderen Ensor beter kennen en zullen ze zich creatief kunnen uitleven. En of de kinderen er zin in hebben! (foto BVO)