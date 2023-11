Jakob Depoortere van VTI Roeselare wint gouden medaille op de Wordskills tijdens de Startech’s Days 2023

Zoals jaarlijkse gewoonte werd er dit jaar opnieuw de Startech’s Days 2023 georganiseerd in Ciney Expo en dit van 12 tot en met 14 november. Honderden vakmannen en vrouwen tot een leeftijd van 23 jaar en dit in 28 beroepen waaronder IT’ers, schilders, lassers, schrijnwerkers, kappers, elektriciens, noem maar op, streden er voor het Belgisch kampioenschap en een felbegeerd ticket voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Lyon.

Je kon er tijdens die dagen, zoals ieder jaar, weer op de koppen lopen. Duizenden mensen en jongeren kwamen af naar dit groots evenement. Dit jaar deden er trouwens opnieuw jongeren mee van verschillende nationaliteiten. Zeventien deelnemers uit acht verschillende landen om precies te zijn, waaronder Congo, Rwanda, Polen, Zweden, Nederland en Frankrijk, Hongarije en Italië. Deze jongeren deden mee als voorbereiding voor het wereldkampioenschap.

VTI Roeselare

“Ook dit jaar deden wij, het VTI van Roeselare, mee met een leerling van de afdeling schilderen en decoratie”, vertelt Els Lannoo, technisch adviseur coördinator van de school. “Dit was opnieuw Jakob Depoortere. De opdracht die ze deze keer voorgeschoteld kregen was er eentje op Europees niveau. Dit wilde dus zeggen dat de deelnemers niet het beste, maar het allerbeste van zichzelf moesten geven. De eerste dag moesten ze behangen en letters zetten want op die onderdelen werd er ‘s avonds punten op gegeven. De volgende dag moesten ze dan een deur met lijstwerk schilderen en moesten ze beginnen met hun tekening op de muur te zetten. ’s Avonds werd er dan opnieuw op dit onderdeel punten gegeven. De laatste dag was voor de deelnemers ene op puur karakter want onderschat deze wedstrijd niet, het is enorm vermoeiend. Het vergt enorm veel concentratie en doorzettingsvermogen. Het is een race tegen de klok. Ze moesten die dag een snelheidsproef doen alsook een vrije oefening en hun tekening moest dan ook nog ingeschilderd worden met de vrije hand.”

Jakob Depoortere bezweek niet onder de druk en behaalde de gouden medaille, net als vorig jaar. “Daardoor maakt hij kans om volgend jaar naar het wereldkampioenschap in Lyon te gaan”, gaat Els verder. “Van de 28 beroepen kunnen er maar een 24-tal naar Lyon. Die beslissing valt ergens in januari. Dit moet namelijk eerst besproken worden met de grote bazen van Worldskills. De expert, Erik Cambier, zal daar de kandidatuur van Jakob voor het wereldkampioenschap moeten verdedigen. Dit jaar zijn de schilders niet naar Gdansk geweest omdat Jakob nog te jong was, dus dit moet de kans op een deelname nu wel wat vergroten. De expert ziet in ieder geval een groot potentieel in Jakob en ziet hem, mits veel training en voorbereiding, een mooi resultaat behalen op het komende wereldkampioenschap.”

Mentaal en fysiek

“Deze wedstrijd mag je in ieder geval niet onderschatten want je moet daar heel veel tijd en voorbereidingen in steken. Er komen daar ook nog allerhande opleidingen en workshops bij kijken. De winnaars moeten dan ook nog op weekend om hen mentaal en fysiek voor te bereiden op het kampioenschap. Als ze merken dat je er mentaal niet klaar voor bent, dan kan het heel goed zijn dat de zilveren medaillist mag gaan. Wij hebben er alvast goeie hoop op dat Jakob zal geselecteerd worden want hij heeft dit al eens gedaan. Hij is in september, op uitnodiging van de Franse delegatie van Worldskills, al naar Lyon geweest naar het Frans kampioenschap en heeft dat daar, als jongste deelnemer, verre van slecht gedaan. Hij eindigde er zevende van de dertien deelnemers. Met deze ervaring en de tips die hij daar heeft meegekregen, moet het mogelijk zijn om een zeer mooi resultaat te behalen op het wereldkampioenschap.”

Dit jaar waren ook de directeur, Filiep Verpoucke, en de technisch adviseur van de mechanica, Stijn Segers en een delegatie van het RTC, aanwezig op dit groots evenement. Zij wilden eens de sfeer komen opsnuiven en eens met hun eigen ogen komen zien wat dit allemaal was. “Wij spreken namelijk altijd vol lof en bewondering over deze wedstrijd. Ze waren, om het zacht uit te drukken, heel erg onder de indruk over het niveau van de opdrachten en de organisatie van deze wedstrijd. Ook voor Jakob en mezelf was dit eindelijk de erkenning waar wij zo naar verlangden. Voor Jakob was dit een extra boost die hij nodig had om er de laatste dag nog eens een goeie lap op te geven.”

Vlaanderen

“Wij hopen dat we deze wedstrijd naar Vlaanderen kunnen halen want als wij het hier hebben over Worldskills, dan kent niemand deze wedstrijd, terwijl in andere landen, als je het er over hebt, dan kennen ze dat over het hele land. Het is enkel maar in België dat dit niet het geval is. We hebben het al aangekaart bij de minister van Onderwijs, maar hij wilde daar geen geld aan uitgeven. Jammer, want op die manier zet je vele beroepen tijdens één evenement in de kijker en staan de jongeren centraal. Er bestaan nochtans verschillende olympiades, waarom kunnen ze dat niet samenvoegen en een groots evenement van maken. Het lukt wel in Wallonië, waarom lukt dat dan niet in Vlaanderen?”

25 jaar

Worldskills Belgium viert trouwens dit jaar zijn 25-jarige bestaan. “Dus dat wil zeggen dat ze in Wallonië wel degelijk willen investeren in de jongeren van morgen en dat ze de ambachten willen behouden en respect hebben voor die mensen, zoals het zou moeten zijn. Dat zou toch mooi zijn, een jaar in Vlaanderen en een jaar in Wallonië. Met het geld dat ze besparen door het maar om de twee jaar te organiseren, kunnen ze een nog grootser evenement van maken”, besluit Els nog.