Izegemse school schrapt examens door lerarentekort : “Groot probleem voor laatstejaars”

Het structurele lerarentekort leidt tot ongeziene situaties in het onderwijs. Zo zullen bepaalde klassen van de middelbare school Prizma in Izegem geen examens Engels of Nederlands moeten afleggen in de komende maand. “Sommige leerlingen zitten al maandenlang zonder leraar Engels of Nederlands. Je kan hen moeilijk ondervragen over iets dat zij niet aangeleerd kregen”, zegt directeur Myriam Devriendt.

Op 1 september kon het Prizma in Izegem het schooljaar starten met een voltallig lerarenkorps. Maar over het jaar heen vielen er enkele leraren op langere termijn uit. “Het grootste probleem zit in onze derde graad. 5 van de 8 klassen zesdejaars hebben al maandenlang geen les Engels of Nederlands gehad. De leerlingen moeten eerst wat geleerd hebben voordat je dat kunt gaan evalueren”, vertelt Myriam Devriendt, directeur van Prizma in Izegem.

Voor de leerlingen van het zesde middelbaar zijn de gevolgen misschien nog wel het ergste. “Bij de leerlingen van het 5de middelbaar of in de 2de graad kunnen we dat probleem nog oplossen het jaar erop met een grote algemene remediëring. Maar voor de zesdejaars heeft dat toch wat gevolgen, omdat zij met die leegte blijven. De leerlingen hebben tijdens de vele uren studie taken gekregen over de leerstof en er werd ook een permanente evaluatie opgemaakt. Maar taal is een actief lesgebeuren, waarbij je de vaardigheden echt moet aangeleerd krijgen.”

Creatieve oplossingen

“Al enkele jaren zien we dat scholen examens moeten afgelasten omdat leerlingen een vak het hele trimester nauwelijks hebben gekregen”, vertelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in De Standaard. “Het fenomeen blijft beperkt, maar wordt wel elk jaar nijpender. Scholen zijn creatief en leraren zoeken naar oplossingen.” En dat bevestigt ook directeur Devriendt: “Een van onze leraren, die net geopereerd was, heeft tijdens haar ziekteverlof online lesgegeven. Zelfs een van onze ex-collega’s, die al op pensioen was, is teruggekeerd om les te geven over hoe te solliciteren en hoe een bedrijf werkt, zodat die vrije lesuren zinvol ingevuld werden.”

De ongerustheid die leeft in scholen resoneert ook bij ouders. “De ouders reageren daar uiteraard niet tevreden op, maar dit is pure overmacht. Wij doen alles wat we kunnen. Maar ook voor de leerlingen zelf is het geen pretje. Vroeger waren de leerlingen blij wanneer een leraar een week ziek was en ze even een uurtje studie hadden. Maar nu de situatie zo blijft aanslepen, wordt dit ook voor hen vervelend. Zeker als het ook gevolgen heeft voor hun toekomst”, zucht Devriendt.

“Minister Weyts, doe iets!”

Dit schooljaar werd de lijst met knelpuntvakken in één klap uitgebreid tot 12 vakken. Maar volgens directeur Devriendt zal dat alleen het probleem niet oplossen. “Mensen, die al 20 jaar gewerkt hebben in de privésector en willen overschakelen naar het onderwijs, kunnen maximum 10 jaar anciënniteit meenemen. Dat maakt de overstap naar het onderwijs financieel gezien niet aantrekkelijk. Eigenlijk zou iedereen, die voor de klas wil staan zijn verdiende anciënniteit moeten kunnen behouden. Je mag de mensen niet afstraffen, omdat ze na zoveel jaar nog willen veranderen. Minister Weyts, doe iets! Want we hebben leraren broodnodig!”

Het staat als een paal boven water dat het lerarentekort een tikkende tijdbom is. “Ook voor de leraren, die dan wel nog overblijven, stijgt de werkdruk om de leegtes zoveel mogelijk in te vullen. Mijn leraren zijn erg begaan met hun leerlingen en er wordt zoveel flexibiliteit gevraagd van hen. Ons leerlingenaantal stijgt ieder jaar en dit jaar zitten we met heel wat leraren, die ook op pensioen gaan. Dus er moet dringend versterking komen om op langer termijn een nog grotere uitval te vermijden”, besluit Devriendt.

(Camille Jonckheere)