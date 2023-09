Ixelle geeft les in de Jabbeekse school waar ze zelf studeerde: “Heel blij dat ik kan lesgeven in de gemeente waar ik woon”

Ixelle Bonny (22) woont op een boogscheut van basisschool De Klimtoren. Als oud-leerling van de school geeft ze sinds enkele weken les aan de kinderen van het zesde leerjaar.

“Ik ken de school uiteraard heel goed, want ik heb er zelf als leerling vele jaren rondgelopen. Dat is een groot voordeel, maar vooral de manier waarop ik opgevangen en begeleid werd door mijn collega’s zorgde ervoor dat ik redelijk ontspannen aan mijn opdracht kon beginnen”, aldus Ixelle Bonny.

De jongste juf van de Jabbeekse basisschool kreeg de onderwijsmicrobe te pakken doordat ze al verschillende jaren kinderen leert dansen. “Ik heb tijdens de danslessen gezien hoe kinderen ervan genieten wanneer ze iets bijleren. Dat gaf me zoveel voldoening dat ik heel bewust koos om les te geven in het basisonderwijs. De stages tijdens mijn opleiding waren snel een bevestiging dat ik de juiste keuze maakte.”

Warm team

“Uiteraard ben ik heel blij dat ik kan lesgeven in de gemeente waar ik woon”, zegt Ixelle. “Na mijn afstudeerstage stelde de directeur voor om in De Klimtoren aan de slag te gaan, maar ik wou nog een jaartje verder studeren om me te vervolmaken in zorgverbreding. Gelukkig contacteerde Rebekka me dit jaar opnieuw met de melding dat de kans groot was dat ik op 1 september kon beginnen als leerkracht van het zesde leerjaar. Het was nog even spannend, want ik kreeg pas half augustus de definitieve bevestiging”, vertelt Ixelle.

“Ik ben in een heel tof en warm team terechtgekomen. Iedereen helpt me zoveel mogelijk, want naast het lesgeven komt er nogal wat administratie bij kijken. Lessen voorbereiden, agenda invullen, leerlingen opvolgen… Het hoort er allemaal bij, maar ik sta ontzettend graag voor de klas. En uiteraard ben ik heel blij dat ik ‘s morgens niet al te vroeg uit bed moet. Lesgeven in mijn eigen gemeente is een mooi geschenk om aan mijn onderwijscarrière te beginnen.” (PDC)