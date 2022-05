Isabel Vandeputte beste ICT-leerkracht van Vlaanderen: “ICT verplicht in ieder uurrooster plaatsen”

Isabel Vandeputte is hét aanspreekpunt voor ICT-vragen in de Vrije Middelbare School. Ze slaagt er zeer goed in om collega’s en leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld. Dat is wellicht de reden waarom Isabel werd verkozen tot beste ICT-leerkracht van Vlaanderen.

Isabel Vandeputte: “Hogeschool Howest pakte dit jaar voor het eerst uit met de verkiezing van ICT-leerkracht van Vlaanderen. Directies konden een ICT-leerkracht nomineren en er liepen 120 nominaties binnen. Collega’s van de scholen en studenten van Howest konden een stem uitbrengen. Ik haalde het uiteindelijk met twintig procent van de stemmen.”

En je werd overladen met geldprijzen?

“Dat zou nog leuker geweest zijn (lacht). Neen, de mensen van Howest kwamen me op school verrassen met een mooie bloemenruiker, ik kreeg een trofee en nog belangrijker: onze derde graad krijgt een gratis workshop over de gevaren van phishing.”

Je bent ICT-coördinator van de VMS. Wat moet je allemaal doen?

“Tegen het begin van het schooljaar zet ik alle laptops van de leerlingen en collega’s in orde en sta ik ook in voor het onderhoud ervan tijdens het schooljaar. Dit schooljaar hebben alle eerstejaars, derdejaars en alle collega’s een laptop gekregen en volgend schooljaar wordt dat uitgebreid naar de hele school. Dan spreken we over een kleine duizend laptops.”

“Verder beheer ik ook het Smartschoolplatform van de school en de website van de school in samenwerking met directeur Annelies Cloet. Het onderhoud en problemen oplossen van beamers, boxen, draadloze connecties en wifinetwerk in alle lokalen behoort ook tot mijn takenpakket. Tenslotte pleeg ik ook vaak overleg met de ICT-dienst van onze scholengroep die voor een zeer professionele ondersteuning zorgen.”

Dat is meer dan een voltijdse dagtaak. Je hebt geen tijd meer om les te geven?

“Toch wel en daar ben ik blij om. Ik geef nog halftijds les en de interactie met de leerlingen vind ik zalig. Het klopt dat ik als ICT-coördinator een goedgevulde agenda heb, maar het is nog net te combineren. Ik zal misschien anders praten binnen vier jaar wanneer misschien de eerste grote problemen opduiken met de pc’s van collega’s en leerlingen. Maar we zien dan wel.”

Wie geen interesse heeft in wagens, gaat niet naar een autosalon

Jij hamert altijd en overal op het belang van afzonderlijke ICT-lessen in het uurrooster?

“Maar natuurlijk! Dat is toch logisch? In ieder beroep heb je ICT nodig: of je nu bouwvakker, bankier, verpleger of leerkracht bent, niemand kan vandaag nog zonder een goede computerkennis. Je heb pc-vaardigheden nodig in iedere job. Bovendien zijn er ook veel gevaren verbonden aan pc- en internetgebruik. Wanneer ik een kleine rondvraag doe bij mijn leerlingen, is er in iedere klas minstens één familielid of kennis die het slachtoffer is geworden van oplichting via het internet. Wij wijzen onze leerlingen constant op de gevaren van pc-gebruik. Daarom vind ik het zo belangrijk en ben ik verheugd dat ICT in de VMS ieder jaar als een volwaardig vak in het rooster wordt geprogrammeerd. En natuurlijk wordt ICT ook in andere lessen geïntegreerd. Maar inderdaad, iedere school zou van mij verplicht een afzonderlijk ICT-uur in het uurrooster moeten plaatsen.”

Krijg je alle collega’s mee op de ICT-trein?

“Van de ene gaat het al iets sneller dan van de andere. Maar het is niet zo dat oudere collega’s meer problemen hebben om zaken op te pikken dan jongere collega’s. Wel geven we op het einde van iedere vakantie een ICT-bootcamp op school. Alle collega’s stomen we dan in enkele uren klaar voor het schooljaar, toch op ICT-vlak, en naar goede gewoonte volgt dan na het bootcamp een afsluitende drink met één of meerdere glaasjes. Work hard, play hard, daar zijn we echt goed in op de VMS (lacht).”

“Maar om nog even terug te keren of iedereen mee op de ICT-trein zit. Uiteindelijk lukt het iedereen wel maar het hangt grotendeels af van je eigen interesse in de ICT-wereld. Het is net hetzelfde als met autorijden: als je geen interesse hebt in wagens dan ga je ook niet naar een autosalon.”

Ik was het bijna vergeten, je bent ook een fervent deelnemer aan allerlei wedstrijden. Heb je daar nog tijd voor?

“Ja, ik spendeer daar ongeveer een half uur tot een uur per week aan. En ja, ik blijf nog vaak winnen. Recent heb ik een BBQ en twee vuurkorven gewonnen. Oh ja, en vijftien bakken Gordon Scotch. Ik ben zelf niet zo’n voorstander van dat bier, ik heb ze dus uitgedeeld aan vrienden en kennissen.”

Je bent een geboren en getogen Roeselaarse. Blijf je hier je hele leven wonen?

“Dat denk ik wel. Ik vind dat deze stad alles heeft, alleen zouden er een klein beetje meer restaurantjes mogen bijkomen. Maar ik ben hier gelukkig. En ik hoop eigenlijk ook dat mijn kinderen in Roeselare blijven wonen.”