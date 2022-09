IPO Huis aan Zee krijgt na overname nieuwe naam ‘Nest’

Vanaf 1 september maakt Huis aan Zee deel uit van Scholengroep !mpact. De overname van het internaat gaat gepaard met een naamsverandering en structurele hervormingen. “Een kwalitatieve herstart van de werking drong zich op”, zegt Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van scholengroep !mpact.

Het buitengewoon internaat ‘Huis aan Zee’ in De Haan en de buitengewone basisschool ‘De Vloedlijn’ in Oostende moesten op basis van kritische inspectieverslagen werken aan een grondige herstructurering. De doorlichting kwam er nadat enkele personeelsleden in deze krant de situatie in het internaat hadden aangekaart. Kinderen en jongeren met diverse noden – zoals leermoeilijkheden, een mentale beperking, een meervoudige handicap of gedrags- en emotionele problemen – kunnen voortaan terecht bij ‘Nest’. Ook jongeren die wegens een verontrustende opvoedingssituatie doorverwezen worden door de jeugdrechter, zijn er in goede handen.

“De nieuwe naam roept de warmte op van een positieve omgeving, een plek om thuis te komen. Ik zal daar persoonlijk met veel aandacht op toezien”, aldus nog Van Kerckvoorde. De pedagogische visie rond de hervorming zal ook naar voren komen in een nieuw logo. Kunstenaar Andy Verschoote visualiseert het nest in een metalen kunstwerk, dat binnenkort een plaats krijgt op de campus aan de Driftweg. (WK)