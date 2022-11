Internationale delegatie werkt aan project over hernieuwbare energie in Izegem

Leerlingen uit Turkije, Polen, Slovenië, Letland en Noord-Macedonië waren een week lang te gast in Prizma Campus VTI in Izegem voor een Erasmusproject over hernieuwbare energie.

“Tijdens de projectweek presenteerden de leerlingen opdrachten rond zonne-energie en elektrische wagens. Er was ook een bezoek aan een windturbinepark met uitleg over de werking en het onderhoud van windturbines en tijdens een bezoek aan de haven van Zeebrugge kwam de productie van waterstof aan bod”, zegt projectverantwoordelijke Christophe Deruyck.

Getuigschrift

“Een dergelijke internationale samenwerking biedt unieke kansen voor de leerlingen om te werken rond heel actuele maatschappelijke thema’s en om zich te verdiepen in technieken én praktische taaltoepassingen.” Bij het project waren in totaal 30 buitenlandse leerlingen en leraars en 15 leerlingen van Prizma Campus VTI betrokken.

Tijdens een officiële plechtigheid in het stadhuis reikte schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe (N-VA) een getuigschrift uit aan alle deelnemers. (MI)