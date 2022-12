Internaat Koninklijk Atheneum Oostende krijgt nieuwe gevel: “We willen dit iconische gebouw weer laten schitteren”

De gevel van het internaat van het atheneum in de Rogierlaan in Oostende staat in de stellingen voor een grondige renovatie. “We willen nadien de gevel verlichten en inhuldigen met een event”, luidt het.

De gevel behoort tot de iconische zichten van de stad. Het gebouw staat er al 122 jaar en werd zowel vanaf ’t Peerd als richting dat kruispunt vaak gefotografeerd.

Architect Paul Jacobus

Architect Paul Jacobus begeleidt voor de scholengroep de restauratie van de gevel en verdiepte zich in de geschiedenis: “Bij de eerste stadsuitbreiding na 1887 werden de vestingen gesloopt en kwamen er onder impuls van Leopold II uitbreidingen in westelijke richting. Aanvankelijk stond er een kerk op de site van het atheneum, maar die werd na 10 jaar al weer gesloopt.”

“De straat heette eerst de Boulevard de l’Ouest en later werd ze hernoemd tot Rogierlaan, naar de minister die de wet op het middelbaar onderwijs invoerde. De bouw van het atheneum (Spilliaertstraat en Rogierlaan) startte in 1898 en was twee jaar later klaar. Het gebouw aan de Rogierlaan was een kostschool/internaat dat tot 1987 als dusdanig in gebruik was. Sinds vele jaren is in het gebouw leefschool De Vlieger gevestigd.”

In het atheneum was in de Eerste Wereldoorlog een Duits hoofdkwartier en het internaat werd dan gebruikt als hospitaal.

Vallende brokstukken

Maar er zijn problemen met het beschermde gebouw: de gevel is in slechte staat, bij storm vallen er brokstukken af en af en toe springt er een raam. “De brandweer kwam hier al meermaals langs. De situatie moest om veiligheidsredenen aangepakt worden. De werken kosten 1 miljoen euro, waarvan we 60 procent erfgoedsubsidie krijgen omdat het gebouw beschermd is”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele.

“Na de reiniging van de gevel, tot eind dit jaar, worden de slechte stenen en het marmer vervangen. In het gebouw zijn trouwens stenen verwerkt van de Euvillesteengroeve van Leopold II. Hij zal dus zijn graantje hebben meegepikt. Nadien komt er nieuw schrijnwerk met dubbel glas.”

“Het ontwerp benadert het origineel van 120 jaar geleden en daardoor kregen we ook toestemming van het Agentschap Erfgoed om ook het schrijnwerk te vervangen. Er is verder speciale aandacht voor de klokgevel met wereldbol en vensterbogen met drie bas-reliëfs in de top van de gevel die verwijzen naar de wetenschappen chemie, geografie en biologie. Die gevel kwam goed tot zijn recht in de periode dat er nog trams door de straat reden”, zegt Paul.

De werken duren tot juni 2023. “De inhuldiging van deze iconische gevel vlak bij ’t Peerd zouden we graag vieren met de stad. Nadien willen we de gevel ook verlichten zodat de renovatie volledig tot zijn recht komt”, zegt Vandecasteele.