Instappers in basisschool Gravenbos in Gistel krijgen eerste fietshelm op Strapdag

In de vrije basisschool Gravenbos in Gistel was er een bijzondere dag: tijdens de Strapdag werd een speelstraat georganiseerd en kregen instappers in de kleuterklas een fietshelm.

Tijdens de Strapdag werd het stappen en trappen gepromoot voor de verplaatsingen naar de school. Directeur Peter Willems legt uit: “We hebben van de schoolomgeving een speelstraat gemaakt. Kleuters en kinderen van de lagere school konden in de Pieter Bortierlaan en Gravenbos fietsen, met de go-karts of steps rijden. Er was ook een springkasteel.”

De stad Gistel ondersteunde het project en zo kregen alle instappertjes in de kleuterschool een fietshelm. Het gaat om een actie van de stad Gistel, ter vervanging van het vroegere MOS-pakket. De actie loopt ook in scholen van het GO! en de gemeentelijke scholen.