Ingrid Vanhaecke fietst voor het laatst De Regenboog in Beernem uit: “Feest om nooit te vergeten”

De Kerk Heilige Moeder Gods in Beernem vulde zich met alle kinderen van de Regenboogschool om directeur Ingrid Vanhaecke uit te zwaaien tijdens haar laatste dag.

Ingrid Vanhaecke, die de pensioenleeftijd heeft bereikt, werd getrakteerd op een heuse show die door de kinderen in elkaar was gestoken. “Na een prachtige loopbaan van 16 schooljaren en daarna 16 schooljaren als directeur, kreeg ik het voorrecht om voor de laatste keer de poort achter mij te sluiten”, aldus een geëmotioneerde Ingrid Vanhaecke, die de voorbije 16 jaar de drijvende kracht was achter een goed uitgewerkte pedagogische visie in De Regenboog. Ze maakte ook haar werk van een prachtige nieuwbouw, veel groen en de nodige vooruitgang en vernieuwing. De kinderen namen afscheid van een ondernemende directeur met het hart op de juiste plaats.

Veel geleerd

“Ik mag de sleutel van de school doorgeven aan Charlotte Van Thournout, die me nu opvolgt”, vertelt Ingrid Vanhaecke. “Op 1 oktober stapte ze mee in een meelooptraject en leerde zo de kneepjes van het vak. Wij als directeurs zijn dankbaar voor deze mooie kans, de fijne samenwerking en kijken uit naar een bloeiende toekomst van De Regenboog.” Charlotte Van Thournout weet meteen wat haar te wachten staat. “Ik heb tijdens de inloopperiode veel van Ingrid kunnen opsteken en sta voor een immense uitdaging”, aldus de nieuwe directeur.

Tijdens de inloopperiode heb ik veel van Ingrid opgestoken – Charlotte Van Thournout

Op 31 maart organiseerden de leerkrachten en kinderen een spetterend dankfeest voor Ingrid onder de titel ‘Ingrid, de musical’. “Het werd een feest om nooit meer te vergeten”, aldus de afscheidnemende directeur. “De optredens die de kinderen hebben voorbereid, zullen voor ouders, grootouders en sympathisanten herhaald worden op het schoolfeest op 25 juni”, besluit Ingrid Vanhaecke. (Reginald Braet)