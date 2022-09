Inge Soenen is coördinator bij De Torteltuin: “Iedereen moet bij mij terechtkunnen”

De Poperingse Inge Soenen (45) is haar eerste schooljaar gestart als nieuwe coördinator van de Freinetschool De Torteltuin. Na 27 jaar nam coördinator en oprichter Philippe Gryson (60) in februari afscheid van zijn Torteltuin. Hij stond destijds mee aan het roer toen de school werd opgericht.

Inge Soenen draait sinds 2005 mee in de Torteltuin. “Tot mijn vierde leerjaar liep ik school in Sint-Jan-ter Biezen, een heel klein schooltje. Ik had het geluk om in het kleuter les te krijgen van juffrouw Lena, een schitterende kleuterleidster. Door haar heb ik toen al beslist om kleuterjuf te worden”, zegt Inge. Ze is getrouwd met Bert Pype die leerkracht is in de eerstegraadsschool De Keiwijzer. Samen hebben ze een dochter Tsige (14).

“Toen ik afstudeerde als kleuterleidster was er helaas niet veel werk in het kleuter en een tekort aan leerkrachten in het lager onderwijs. In oktober startte ik met een bijkomende opleiding lager onderwijs. In november mocht ik aan de slag in het tweede leerjaar in VBS De Krekel in Roesbrugge.” Daarna volgden nog opdrachten in Ieperse scholen. In 2005 belandde Inge weer in Poperinge, in De Torteltuin.

Gewoon onderwijs

“Toen de Torteltuin startte, volgde ik alle ontwikkelingen op de voet. Ik kende ook wat mensen die hier werkten. Als student liep ik hier stage en kwam ik soms vrijwillig wat helpen. Er waren op tijd en stond uren vrij en kansen om te starten, maar nooit voltijds ofwel halfweg een schooljaar. Afscheid nemen van mijn leerlingen zag ik dan ook niet zitten. Ik gaf graag les in het gewoon onderwijs, maar voelde dat ik het soms anders wilde aanpakken. Nadat ik zwaar ziek was geweest, wilde ik echt voor mijn gevoel gaan en solliciteerde ik nog eens in de Torteltuin. Van het één kwam het ander.”

Ik hoop een duidelijke en empathische coördinator te zijn

Als leerkracht in De Torteltuin gaf ze les in het tweede en vierde leerjaar en gaf ze ook zorglessen. Sinds februari neemt ze de taken van oprichter Philippe Gryson over. “Ik hoop een coördinator te zijn die er is voor alle mensen die hier werken: zowel begeleiders, secretariaat, poetspersoneel en opvang. Ik hoop iemand te zijn waar iedereen bij terecht kan. Ik zal proberen om alle kinderen en ouders te kennen. Daarnaast hoop ik om een warme, empathische, duidelijke coördinator te zijn met een erkennend oog voor iedereen”, zegt Inge.

Ondersteuning

“Om alle kinderen zeker te kennen, zal ik wekelijks tijd voorzien om in verschillende klassen te gaan helpen. Op die manier blijf je ook verbonden met de kinderen en is er voor hen ook geen drempel naar mij toe. Ik hoop ook dat ik zo lang mogelijk ook als leerkracht blijf denken. Het is heel fijn en verrijkend om leerkracht te zijn. Er zijn echter ook heel wat aspecten die het niet evident maken. Met mijn ervaring wil ik samen met het zorgteam middelen ontwikkelen om de begeleiders nog beter te kunnen ondersteunen.”

De Poperingse Freinetschool De Torteltuin telt een 200-tal leerlingen. “Onze school heeft de laatste jaren veel nieuwe begeleiders en natuurlijk ook een nieuwe coördinator. Het onderwijs, maar ook de maatschappij, zit in overgangen. Er hangt veel zorg en lading rond het thema onderwijs. Ik hoop met kleine dingen wat rust te brengen, het onderwijs ook positief in het daglicht te stellen, de kinderen begeleiden, helpen in hun groeien is iets heel moois dat we mogen koesteren. Onze school is een Freinetschool, we willen dit ook echt uitdragen. In een veranderende maatschappij is dit niet evident. Eén van mijn doelen is om samen met ons team en de ouders stap voor stap verder hierin te groeien en een warme school te zijn waar iedereen zich goed voelt en op een zinvolle, creatieve, coöperatieve en betrokken manier kan ontwikkelen.”