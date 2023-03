Infodag bij Howest: “Met drie nieuwe opleidingen bieden we een antwoord op de vraag van het werkveld”

Na de SID-in beurzen in januari en februari en de proefstudeerweek in de krokusvakantie organiseerde Howest zaterdag in Kortrijk haar eerste infodag. Lectoren, huidige studenten en opleidingscoördinatoren stonden klaar om alle mogelijke vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het studieprogramma.

De hogeschool biedt vanaf september in The Penta drie nieuwe opleidingen aan: Sociale Readaptatiewetenschappen, Built Environment en Travel Support. “We hebben al veel voorinschrijvingen omdat jongeren vroeger beginnen kiezen. Sinds corona zijn middelbare scholen er veel meer mee bezig waardoor studenten op zo’n infodag specifieke opleidingen bezoeken”, zegt opleidingsdirecteur Ronald Bastiaens.

De opleidingen DAE, Productontwerp, Interieurdesign en IT doen het goed bij Howest, maar vooral Energiemanagement en Artificiële intelligentie kennen een opmars. Bedrijfskundige opleidingen daarentegen stabiliseren. Met het bijkomend aanbod van de twee bachelors Sociale Readaptatiewetenschappen en Built Environment en de graduaat Travel Support wil Howest toekomstgericht denken en een antwoord bieden op de vraag van het werkveld. “Studenten zijn enorm geïnteresseerd in Sociale Readaptatiewetenschappen. Er is heel veel nood om met kinderen en jongeren te werken, dus het is belangrijk om extra profielen op te leiden om met deze kwetsbare groep om te gaan. We stellen ons de vraag hoe wij ons kunnen aanpassen aan de noden van jongeren, als hulpverlener, maar ook als samenleving”, zegt curriculumverantwoordelijke Nele Gentier (32).

Ook Fran Van Besauw (20) toont interesse in de opleiding. “Ik zal waarschijnlijk voor Sociale Readaptatiewetenschappen kiezen. Ik zit in mijn laatste jaar Orthopedagogie en dit ligt in de lijn met mijn ambitie. Vooral de afgebakende leeftijd binnen deze opleiding – een doelgroep tot 25 jaar – spreekt me aan. Ik zou graag als opvoeder of bij gezinsondersteuning werken.” Met ‘Built Environment’ is Howest uniek in Vlaanderen. “De opleiding richt zich op de studie van de bebouwde omgeving in relatie tot duurzaamheid, impact op milieu en klimaat en de socio-economische gevolgen daarvan. De opleiding leidt geen architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars of ruimtelijk planners op, maar stadsbouwers die elk van deze specialisten verbinden om samen te bouwen aan de leefbare omgeving van morgen”, zegt opleidingscoördinator Nikolaas Boucquey.

Iets wat Seppe Browaeys (19) aanspreekt. “Ik volg nu Industriële kunst. Het creatieve luik van Built Environment boeit me wel: het opbouwen van een plan, het weergeven en voorstellen ervan, tekenen, enzovoort. Het is een goede combinatie van theorie en praktijk. Je krijgt een grote basis mee wat veel opties met zich meebrengt voor het werkveld, of eventueel opvolgen met een master.”