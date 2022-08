Infodag bij Hogeschool Vives in Kortrijk: “Hippe en kwaliteitsvolle school”

Dat hogeschool Vives zich graag als hippe onderwijsinstelling profileert, werd vrijdag duidelijk tijdens de infodag. Toekomstige en potentiële studenten werden verwelkomd met gratis frietjes en een dj-set. Op de campus stond nagenoeg elke faculteitsmedewerker klaar om de bezoekers te ontvangen met meer informatie.

“Rekrutering is heel belangrijk voor hogescholen omdat wij elk jaar ons cliënteel moeten vernieuwen zeg maar. We hopen met dergelijke infodagen voldoende studenten aan te spreken. Vives profileert zich als kwaliteitsvol en hip op hetzelfde moment, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. We willen graag een school zijn met een brede waaier aan opleidingen, met zoveel mogelijk Bacheloropleidingen als graduaatsopleidingen zodat iedereen hogerop kan of zich kan heroriënteren. We proberen die leerladder nog verder op te bouwen”, zegt algemeen directeur Joris Hendrickx.

Nieuwe opleiding

In het aanbod van de hogeschool komt een nieuwe opleiding Media, in het oude gebouw van Radio 2 in Kortrijk. In campus Brugge komt een nieuwe graduaatsopleiding Rechtspraktijk – administratief juridische ondersteuning. Volgens Joris is Vives in gezondheidszorg de grootste in Vlaanderen, met opleidingen in verpleegkunde, vroedkunde en paramedische beroepen. Ook in onderwijs zijn ze één van de grote spelers.

“We zitten nu nog maar aan 35 procent van onze inschrijvingen, maar dat is elk jaar zo. Het is ongelooflijk hoeveel studenten nog moeten komen op 20 dagen tijd. De verwachting is dat we hetzelfde aantal inschrijvingen zullen hebben en hopelijk een beetje meer”, vertelt Joris. Bij het nieuw academiejaar starten doorgaans 6.000 à 7.000 studenten bij Vives, waarvan meer dan de helft bij campus Kortrijk.

Open cultuur

“Ik ben ook naar de infodagen gegaan van Gent, maar bij Vives heb ik echt het gevoel dat ik welkom ben en dat ze mij willen leren kennen. In Gent had ik meer het gevoel een van de zovelen te zijn. Er heerst hier een open cultuur en dat spreekt me wel aan. Voor studenten die het nog niet goed weten, geef ik volgend advies: panikeer niet, neem voldoende tijd om verschillende opleidingen en campussen te verkennen”, besluit Lieselot, student sociaal-agogisch werk.