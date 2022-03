Ines Ghekiere biedt studie- en huiswerkbegeleiding op maat aan

Ines Ghekiere (40) uit de Baron van der Bruggenlaan in Wielsbeke heeft Studienes uit de grond gestampt. “Zo wil ik leerlingen uit de middelbare school begeleiden op het vlak van studiemethode, planning en organisatie, leerstrategieën en/of motivatie”, geeft ze aan.

Ines is onderwijsondersteuner bij Dominiek Savio. Ze begeleidt leerlingen met neuromotorische beperkingen. Ze helpt hen met hun studiemethode, planning en hun begrip. Nu zal Ines leerlingen uit de middelbare school ook op zelfstandige basis ondersteunen. “De expertise die ik in mijn professionele carrière opbouwde, wil ik nu graag ook inzetten als studie- en huiswerkbegeleider in bijberoep voor leerlingen in mijn dichte omgeving. Ik haal daar zo veel voldoening uit”, geeft ze aan.

Zelfredzaam

Ines behaalde haar master in de klinische psychologie en rondde twee jaar geleden haar lerarenopleiding af. In september start ze nog een opleiding wiskunde. Dat is zeker een meerwaarde voor de bijlessen wiskunde. “Maar ik ga breder te werk. Ik wil leerlingen coachen bij het maken van een studieplanning, samenvattingen of schema’s en bij de aanpak van taken en toetsen. Het is de bedoeling dat de leerlingen op termijn zelfredzaam worden en alleen voort kunnen met hun opleiding”, vertelt ze. Ines vindt begeleiding op maat heel belangrijk. “Per leerling zullen we de beste methode moeten zoeken om de resultaten te verbeteren en tegelijk zelfstandig te worden. Met een wekelijkse afspraak bij de leerling of bij mij thuis zullen we snel vooruitgang boeken.”

Ines start met Studienes met een nieuwe uitdaging. “Ik begin met enkele leerlingen. In de toekomst kunnen er misschien nog collega’s aansluiten bij Studienes, elk met hun eigen vakgebied. Zo zouden we de leerlingen nog meer op maat kunnen helpen.” (NVR)

Meer info op 0479 94 64 59 inesghekiere@hotmail.com of https://inesghekiere.wixsite.com/studienes.