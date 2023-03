In eerste studiejaar De Horizon is leren stilzitten minder moeilijk

In de vrije basisschool De Horizon in Koolskamp is een nieuw meubelstuk voor het eerste leerjaar voorgesteld. Het meubelstuk, een realisatie van het VTI, nodigt uit om meer te bewegen in de klas. Het werd betaald met subsidies van de provincie West-Vlaanderen.

Twee jaar geleden stelde de provincie een subsidie ter beschikking van bijna negenduizend euro in het kader van flankerend onderwijsbeleid. Het project kreeg de titel ‘Zit stil. Of toch liever niet’. Juf Deline wilde hierbij op een creatieve manier de overgang van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar minder bruusk maken. Deline Terryn: “De stap van het speelse, losse kleuterklasje dat vol vrijheid zit en waar de kleuters losjes bewegen naar het ieder-zijn-bank in de klas van het eerste leerjaar is groot. Ik introduceerde verschillende manieren om dit overstappen geleidelijk te maken. Soms met vallen en opstaan.”

Dankzij leerkracht Johan Verhalle kwam Deline in contact met het VTI in Roeselare. De centen van de provincie, de technische inbreng van het VTI en het engagement van de directie van De Horizon en in het bijzonder de doelstellingen van juf Deline werden bijeengebracht. Het resultaat is een meubel met een werktafel in U-vorm, verschillende werkpostjes, kastjes en de nodige flexibiliteit in de opstelling waarbij de leerlingen dagelijks een andere positie kunnen innemen.

Het gebruik van dit meubel maakt de overstap van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar minder groot. Dat kon ook gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu vaststellen, toen ze namens de subsidiërende provincie de presentatie van het meubelstuk kwam bijwonen. De politica prees dan ook het enthousiasme van De Horizon. (Jan Maeseele)