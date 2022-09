In dit gezin betekent 1 september voor iedereen ‘weer naar school’

Niet alleen voor de kinderen betekent 1 september de start van een nieuw schooljaar, maar ook voor de schooldirecteurs en leerkrachten. In het gezin van Hobie Dujardin (29) en Ellen Aernoudt (29) uit Westrozebeke staat iedereen klaar met de schooltas in de hand.

Hobie Dujardin is sinds mei vorig jaar directeur van de vrije basisschool in Langemark, zijn partner Ellen Aernoudt is kleuterjuf in de basisscholen van Oostnieuwkerke en Hooglede. Daar staat ze voor de tweede en derde kleuterklas en geeft ze ook kleuterturnen. Hun dochtertje Lilly, die in november haar derde verjaardag viert, start het nieuwe schooljaar nog in de peuterklas in Langemark om dan na Nieuwjaar de overstap te maken naar het eerste kleuter. “De drukte herbegint weer”, lacht Hobie. “Natuurlijk is 1 september altijd een speciale dag in ons gezin, maar wij zijn eigenlijk al een paar weken weer bezig met de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Je moet er toch voor zorgen dat alles klaar staat om de leerlingen weer goed te kunnen ontvangen.”

Superhelden

Voor Hobie wordt het zijn tweede volledig schooljaar als directeur, nadat hij eerder zorgcoördinator was in basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. “Het is dus niet meer allemaal nieuw voor mij, al durf ik het ook nog geen echte routine te noemen. Dinsdagavond hielden we bijvoorbeeld een infomoment en nu wist ik toch al wat beter wat er op mij af zou komen. We beginnen in Langemark het nieuwe schooljaar rond het thema ‘superhelden’. Vorig jaar werd in samenspraak met de leerlingenraad een figuurtje gecreëerd en rond die figuur willen we nu verder werken.”

Moeilijke zoektocht

De voorbije weken trokken heel wat schooldirecteurs in de media aan de alarmbel om het lerarentekort en de hoge energieprijzen aan te kaarten. Ook in Langemark wordt men met die problematiek geconfronteerd. “Eind juli hebben we te horen gekregen dat onze turnleraar enkele maanden buiten strijd zal zijn door een blessure. Maar pas maandag konden we een vervanger vastleggen. De zoektocht was niet gemakkelijk. Het is dus toch met een klein hartje dat we aan het nieuwe schooljaar beginnen. Hopelijk valt er niemand meer uit. Wat de hoge energieprijzen betreft, ook daar denken we na over de standaardzaken. Zoals de verwarming een graadje lager zetten in de klassen, maar het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn om de kinderen in de kou te laten zitten.”