In de Ieperse Sint-Jozefsschool kweekt men ijsberen

Net als enkele jaren geleden is er weer een kortebroekenclub opgedoken in de Sint-Jozefsschool. Enkele dappere ijsberen trotseren de koude temperaturen in korte broek.

Dit keer bestaat de club uit Finn Cornelis, Zion Ferla en Louis Thomas. “Louis en Finn kennen elkaar van de KSA. Louis is bovendien de neef van Warre Vangheluwe, die drie jaar geleden bij de eerste kortebroekenclub zat”, duidt directeur Lieven Calis. “Deze leerlingen zitten in het derde leerjaar bij juf Annik en juf Nada.”