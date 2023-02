In BuSO Ravelijn in Brugge geven leerlingen en leraren elkaar vaak complimenten: “Belangrijk dat leerlingen dit leren”

Complimentendag is sinds 2010 een nationaal begrip. Sindsdien is 1 maart de jaarlijkse hoogdag van het compliment. BuSo Ravelijn gaat hierbij nog een stapje verder en neemt deel aan het complimentenpact, waarbij ze zich engageren om leerlingen aan te leren hoe ze complimentjes kunnen geven.

Omdat één dag in het jaar te weinig is om iets waardevols als een compliment onder de aandacht te brengen, ontstond vorig jaar het dagelijks complimentmoment. Een groep mensen onder leiding van initiatiefneemster Gina De Groote, auteur van het boek My Change, lanceerde de oproep lanceerde om één jaar lang dagelijks dergelijk moment in te lassen. BuSO Ravelijn is een van de scholen die reageerde op de oproep om deel te nemen aan het initiatief. “Ik maakte kennis met het initiatief via een kinesiste die Gina De Groote vrij goed kent”, vertelt directeur ad interim Isabel Vercauteren (47). “Nadat alle teamleden hun fiat gaven voor deelname ondertekenden we het complimentenpact. Hierin engageren we ons om de leerlingen aan te leren hoe ze complimentjes kunnen geven aan elkaar, de leerkrachten en leerlingen van andere klassen. Gezien de beperkte sociale vaardigheden van een groot deel van de jongeren die op onze school zitten, is voor hen niet altijd evident om een medeleerling of een begeleider op de juiste manier te complimenteren.”

Visuele uitwerking

Twee leerkrachten zorgden voor de inhoudelijke en visuele uitwerking van het project. “Er werd gekozen voor een grote bloem waaraan complimentenblaadjes groeien als logo. Tijdens elke godsdienstles mogen de leerlingen een bloemblaadje kiezen waarmee ze een andere leerling complimenteren. We werken ook klasoverstijgend, want het is de bedoeling dat de groepen elkaar ook regelmatig een complimentje geven. We zijn al vele jaren een warme school en we willen dit met de deelname aan dit project nog eens uitdrukkelijk in de verf zetten”, besluit Isabel Vercauteren. (PDC)