In basisschool De Wassenaard leren kinderen zorg dragen voor elkaar: “Mekaars troost en toeverlaat”

Dat kinderen zich veilig en geborgen moeten voelen op school, weten de leerkrachten van basisschool De Wassenaard maar al te goed. Daarom krijgen alle leerlingen van het eerste leerjaar in september een peter of meter die hen eerst wegwijs maakt op school en later hun troost en toeverlaat wordt.

“We koppelen de kinderen niet zomaar aan elkaar”, vertelt zorgleerkracht Ingrid Standaert. “We houden rekening met karakter, dynamiek en zorg, want na de toewijzing wordt er nooit geruild. Soms is er niet van het eerste moment een goeie klik met de peter en meter, maar kinderen leren gaandeweg dat een onderlinge band kan groeien als ze elkaar wat beter leren kennen. Het is belangrijk dat ze elkaar de kans geven om er samen iets leuks van te maken. Het is niet uitzonderlijk dat tussen sommige kinderen vaak mooie vriendschappen groeien die het hele schooljaar standhouden en waarover jaren later nog gepraat wordt.”

Louise (11) is ondertussen al enkele maanden de zorgzame meter van Louiza uit het eerste leerjaar. “Ik vind het leuk om dit te doen, want ik help graag andere mensen en zorg graag voor kleine kinderen. Louiza komt uiteraard niet elke dag naar me toe, maar ze weet dat ze bij mij terechtkan met gelijk welke vraag of probleem. Op school organiseren de leraren regelmatig activiteiten waarbij de kinderen van het eerste en het zesde leerjaar samen iets leuks doen. In het dino-project van het eerste leerjaar heb ik Louiza een mindmap leren maken.”

Verantwoordelijkheid

“Voor de kleintjes is het een hele geruststelling dat er altijd iemand is bij wie ze terechtkunnen”, aldus de zorgleerkracht van De Wassenaard. “De grote kinderen krijgen verantwoordelijkheid en daar zijn ze best trots op. Het is mooi om te zien hoe die kinderen elkaar vinden en respectvol met elkaar omgaan. Sommige oudere leerlingen ontdekken hierdoor soms talenten waarmee ze later iets kunnen aanvangen.”

“Ik wil later misschien wel dokter worden en mensen verzorgen die ziek zijn”, vult Louise aan. “Ik zal altijd goede herinneringen overhouden aan de tijd dat ik hier op school voor andere kinderen heb mogen zorgen.” (PDC)