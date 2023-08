Impact bouwt nieuwe basisschool aan de Vrijdagmarkt in Brugge

Vanaf 2025 wordt een nieuwe school aan de Vrijdagmarkt in Brugge de leeromgeving voor alle kinderen van de basisschool Brugge Centrum. Hiervoor laat Impact GO! gemeenschapsonderwijs alles wat achter de erfgoedgevel van dat pand schuilgaat, afbreken. De sloop is op 7 augustus gestart.

Sinds schooljaar 2020-2021 huizen alle leerlingen van basisschool Brugge Centrum in de gebouwen aan de Spiegelrei. Voorheen had deze school, die deel uitmaakt van scholengroep Impact uit het GO! gemeenschapsonderwijs, naast deze vestiging, een gebouw aan de Vrijdagmarkt. Als alles volgens plan verloopt, is de vestiging aan de Vrijdagmarkt vanaf begin 2025 de nieuwe leeromgeving voor alle kinderen.

Volgens directeur Liesbeth Desmedt zet het gemeenschapsonderwijs in op een aparte leeromgeving: “Er wordt ingezet op vernieuwende leer- en speelruimtes, met veel licht en met architectuur die het leren én het welbevinden ondersteunt.”

Eerst afbreken

Op maandag 7 augustus zijn de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe school van start gegaan. Dat betekent in een eerste fase: afbreken van alles wat achter de erfgoedgevel van de Vrijdagmarkt schuilgaat. De gevel zelf blijft natuurlijk overeind, maar verder wordt zowat van tabula rasa vertrokken, ook voor de inrichting.

Directeur Liesbeth Desmedt legt uit: “We brengen in onze gezellige wereldschool het beste van vele werelden samen: in de prachtige historische binnenstad van Brugge creëren we een verrassend innovatief concept met twee mooie speelplaatsen die elk een eigen sfeer hebben, met warme, natuurlijke en duurzame materialen die aangenaam aanvoelen, met een polyvalente ruimte en veel mogelijkheden voor de kinderen om met elkaar in contact te komen. Voeg dit bij het gegeven van een unieke situering, bij ’t Zand, het Concertgebouw, de groene vesten, en dit wordt een school om van te dromen.”

Vlot bereikbaar

Een grote extra troef is volgens de directie de bereikbaarheid: “Met de fiets, te voet en met de bus sta je in 2025 zó in Brugges nieuwste architecturale parel op onderwijsvlak. Laat de kranen maar komen! In afwachting van het nieuwe schoolgebouw kunnen alle kinderen op 1 september 2023 natuurlijk rekenen op een hartelijke verwelkoming aan de Spiegelrei”, besluit Liesbeth Desmedt.