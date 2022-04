Ilse Decock is nieuwe directrice van revalidatiecentrum De Kindervriend: “Bijdragen aan ontwikkeling kinderen”

Ilse Decock (49) uit Wevelgem is sinds de paasvakantie de nieuwe directrice van het revalidatiecentrum van De Kindervriend. Ze vervangt Danny De Coene die met pensioen ging.

Ilse Decock woont met haar drie kinderen in Wevelgem. Ze is logopediste en liep in 1995 stage in het revalidatiecentrum van De Kindervriend. Het jaar erop deed ze er voor de eerste keer een interim. Later werkte ze hoofdzakelijk privé.

“In 1998 ben ik teruggekomen voor een interim. Ik werkte toen halftijds en combineerde dat met een zelfstandige groepspraktijk. Uiteindelijk is dat gegroeid naar een voltijdse betrekking. Mijn urenpakket groeide door mensen die uitvielen”, aldus de nieuwe directrice.

Goede sfeer

In haar vrije tijd is Ilse graag bezig met haar handen. Zo doet ze aan keramiek en pottenbakken. Ze fietst ook graag. “Vorig jaar fietsten we nog met een aantal collega’s vier dagen intensief voor Think Pink.”

Ilse kon al sinds januari meelopen met Danny De Coene, de vorige directeur. “Ik heb veel geleerd in die maanden. Er ging toen een wereld van administratief werk open dat erbij komt en waar je als therapeut niet altijd bij stilstaat”, zegt Ilse. Ilse kijkt uit naar de nieuwe uitdaging.

“Er hangt hier een goede sfeer. Het is erg leuk met een kleine groep van zestien mensen. Mijn kinderen zijn nu ook groot genoeg waardoor ik dit werk kan combineren met mijn privéleven. Ik kan me smijten in iets nieuws terwijl ik het evenwicht perfect kan bewaren.”

Zorgvragen

In revalidatiecentrum De Kindervriend wordt multidisciplinaire revalidatie aangeboden. “Een kindje dat bijvoorbeeld enkel logopedie nodig heeft, komt niet naar hier. We richten ons op complexere zorgvragen. We zien samen met kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, een psycholoog, een kinderpsychiater, een orthopedagoog en een maatschappelijk werker het totaalbeeld van een kind.”

“Onze sterkte is dat we kunnen overleggen als we zien dat dingen moeilijker lopen. We spelen in op de sterktes om kinderen te kunnen helpen. We kunnen bijdragen tot het zetten van grote stappen in de ontwikkeling van de kinderen.”

Kinderen komen minstens twee keer per week voor anderhalf uur naar het revalidatiecentrum. “Er zijn momenteel zo’n 66 kinderen actief op therapie, maar er staan er zeker nog dertig op de wachtlijst. Die aantallen die de overheid ons oplegt, zijn soms wel frustrerend”, besluit de nieuwe directrice.

