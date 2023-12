“Ik sta zelfzeker voor de klas”: Anne-Sophie ruilde de privésector in voor het onderwijs

Het lerarentekort blijft een acuut probleem waarmee heel wat scholen kampen. Voor bepaalde leergebieden als Frans en wiskunde is de nood het hoogst. De directeur van het Sint-Lodewijkscollege was ongetwijfeld een gelukkig man toen Anne-Sophie Bauwens (46) enige tijd geleden als zij-instromer solliciteerde voor een betrekking als leerkracht Frans in zijn school.

“Eigenlijk twijfelde ik als achttienjarige al tussen verpleegkunde en het onderwijs, maar uiteindelijk koos ik voor een job in de zorg”, opent Anne-Sophie Bauwens. “Door omstandigheden moest ik na twee jaar al afhaken als verpleegkundige. Daarna werkte ik bijna twintig jaar in de privésector als administratief bediende. Als moeder van vier kinderen is zo’n job met een vast uurrooster een luxe, maar het borrelde al even dat ik het niet zag zitten om de rest van mijn leven aan een bureau tussen vier muren te zitten. Zoals voor heel wat andere mensen waren de coronajaren ook voor mij een periode van reflectie. Na veelvuldig overleg met mijn echtgenoot en mijn kinderen stond mijn besluit vast. Ik zou terug gaan studeren en leerkracht worden.”

Twee jaar opoffering

Iedereen weet dat het geen evidentie is om op latere leeftijd terug met de neus in de studieboeken te zitten en overdag rond te lopen tussen medestudenten die nauwelijks ouder zijn dan je eigen kinderen. “Het was inderdaad serieus wennen, maar ik werd door iedereen gesteund en gemotiveerd om door te zetten. De dag dat ik afstudeerde was de bekroning van ruim twee jaar opoffering en heel wat inspanningen. Nadat ik vorig jaar een korte interim deed in het Sint-Lodewijkscollege, sta ik hier sinds september voor een volledig schooljaar als leerkracht Frans voor de klas. Ik word hier ontzettend goed opgevangen en kan steeds terecht bij alle collega’s voor advies en hulp.”

“Ondertussen heb ik al ervaren dat er flink gewerkt moet worden in het onderwijs. Het blijft permanent zoeken naar de beste didactische aanpak om de leerlingen te boeien en te ondersteunen. Gelukkig kreeg ik gedurende mijn opleiding een goede vorming en sta ik zelfzeker voor de klas”, besluit Anne-Sophie Bauwens. (PDC)