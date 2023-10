IHK start met nieuwe studierichting

Het nieuwe dienstencentrum in de Kortrijksestraat opende de deuren en komt ten volle tot ontplooiing. In het Instituut der Heilige Kindsheid (IHK) startten ze een nieuwe studierichting rond gezondheidszorg. Zowel Directeur Jo Willemyns en zijn team van het IHK als Renaat Lemey en het team van het woonzorgcentrum kijken uit naar een mooie samenwerking.

Jo Willemyns: “Met de start van de richting gezondheidszorg was het uitkijken hoe wij aan de leerlingen een meerwaarde konden bieden. De kans lag voor het grijpen in het Dienstencentrum BEN. Er bloeit iets moois en te midden van de ouderen zullen onze leerlingen hier lessen kunnen krijgen”, opent directeur Willemyns.

“Twaalf leerlingen startten in het IHK met deze nieuwe richting. Deze opleiding opent de weg om hoger onderwijs aan te vatten. Maar er is na het zesde jaar eveneens de kans dat ze een plaats vinden op de arbeidsmarkt als zorgkundige. “De nood blijkt alvast uit de contacten die wij als school hadden met de woonzorgsector en het AZ Delta”, aldus Willemyns.

Leerkrachten

Om de nieuwe richting op te starten, werd op school een zorglokaal voor de lessen ingericht en trommelde men ervaren leerkrachten op. “We kozen voor leerkrachten met ervaring in het werkveld en ondanks het lerarentekort is dit vlot gelukt. Velen onder hen zochten een nieuwe uitdaging”, luidt het hier.

Gedurende vier uur per week krijgen de leerlingen scholing in het nieuwe dienstencentrum. Ook voor de leerlingen is er scholing in het dienstencentrum.

Dit worden twee uren zorg en twee uren maatschappij en welzijn. Zo volgt na de theorie de praktijk tijdens de inleefmomenten bij de ouderen. Zo worden de jongeren langzaam voorbereid op een eerste stageperiode die op het menu staat in januari van volgend jaar. “We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking en het koppelen van lessen in het WZC aan de theorie een meerwaarde zal zijn om de verwachtingen van het werkveld in te lossen”, besluiten Jo Willemyns en Renaat Lemey. (JM)