Ieperse leerlingen hebben pech bij lancering CanSat, maar krijgen prijs voor beste samenwerking

Defecte batterijen gooiden roet in het eten voor Aether, het team van SMSI Ieper dat meedeed aan de CanSat-wedstrijd van ESERO, maar de vier leerlingen van VTI en College Ieper kregen wel de prijs voor beste samenwerking. “In al hun miserie namen ze nog de moeite om andere groepen te helpen”, zegt coach en leerkracht Johan Vanbeselaere.

ESERO (European Space Resource Office) organiseert ieder jaar de CanSat-wedstijd voor leerlingen van de derde graad van de middelbare school. Daarbij wordt verwacht dat ze een mini-satellietje ontwikkelen die in een frisdrankblikje past, die vervolgens tot 1 km hoog met een raket afgeschoten wordt. Dit jaar deed voor de eerste keer ook een team mee vanuit de Westhoek.

Makerspace

Fran Dedecker (17) van het zesde jaar elektriciteit-elektronica van het VTI Ieper, Jules Pruvost (16) en Mattias Verbiest (17) van het vijfde industriële wetenschappen van het VTI, en Timon Riem (16) van het vijfde wetenschappen–wiskunde van het college Ieper namen deel namens scholengemeenschap SMSI Ieper. Ze werden daarbij gecoacht door leerkracht Johan Vanbeselaere vanuit het Makerspace, verbonden aan AstroLAB Iris in Zillebeke.

Aether

Onder de naam Aether Cansat schopte het team na een halve finale in Brussel het tot in de finale en mocht het van 20 tot 22 april naar Elsenborn in de Ardennen. Daar mochten de Ieperse leerlingen samen met 23 andere teams uit heel België een poging ondernemen om hun satellietje in de ruimte te lanceren, terwijl temperatuur en luchtdruk via radio doorgestuurd wordt naar hun grondstation en waarbij ze actief de parachute sturen afgaand op de ingebouwde GPS.

Gevochten als leeuwen

“Het waren schitterende leerervaringen”, vertelt Johan Vanbeselare, leerkracht Engineering VTI en educatief medewerker AstroLAB. “We hadden op het laatste wel pech met onze batterijen toen onze cansat al in de raket zat en we niets meer konden herstellen. We hadden dus geen metingen, maar de leerlingen hebben gevochten als leeuwen om alle last minute problemen ter plaatse nog om te lossen en we waren niet de enige.”

Spontaan applaus

Toch gingen teamleider Timon en zijn drie teamgenoten niet met lege handen naar huis. Samen met vier andere teams kregen ze de prijs voor Best Collaboration. “In al hun miserie namen ze nog de moeite om andere groepen te helpen, wat heel straf is eigenlijk”, vertelt Johan. “Ze vielen dan ook in de prijzen voor hulpvaardigheid en kregen spontaan applaus van de hele zaal! We plannen dan ook volgend jaar campusoverschrijdend terug mee te doen gecoacht vanuit de Makerspace van Astrolab, misschien zelfs met twee teams. Op school kun je nooit zulke leerervaringen bereiken. Dit was een hele ervaring voor deze 16-17 jarigen en een wedstrijd die toch niet van de poes is ook. Als ik zie waartoe deze bollebozen in staat zijn, dan doe ik m’n petje af voor hen.” (TOGH)