ICTS schenkt trailer aan Zeebrugse havenschool

Havenschool VTI Zeebrugge ontving een bijzondere schenking: een volwaardige trailer van het toonaangevende havenbedrijf ICTS. Met deze gulle bijdrage ondersteunt ICTS de nieuwe opleiding Mecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen, een zevende specialisatiejaar TSO waarin leerlingen zich bekwamen in het onderhoud en de herstelling van vrachtwagens en trailers.

ICTS is al jarenlang een vaste waarde in de haven van Zeebrugge en was er bij de start van de Havenschool als partner van de opleiding Polyvalent Technieker Havenvoertuigen. Toen ze hoorde dat de school haar aanbod uitbreidde met een opleiding rond zware bedrijfsvoertuigen, aarzelde het bedrijf geen moment om hun steun te betuigen. De geschonken trailer biedt leerlingen de kans om hands-on ervaring op te doen en hun technische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Duale werkplek

Naast deze schenking stelt ICTS zich ook open als duale werkplek, waardoor leerlingen niet alleen in de schoolomgeving maar ook in een echte werkomgeving kunnen leren. In deze duale opleiding combineren studenten twee dagen les in Zeebrugge met drie dagen praktijk op de werkvloer.

Dit model biedt hen niet alleen een stevige technische basis, maar ook een realistische kijk op het werkveld. Bovendien ontvangen ze een aantrekkelijke leervergoeding en vergroten ze aanzienlijk hun kansen op een gegeerde job, zowel binnen de haven als daarbuiten.

Samenwerking

Directeur Joke Knockaert benadrukt het belang van dergelijke samenwerkingen: “Vaktechnisch onderwijs staat of valt met sterke partners in de industrie. Dankzij bedrijven zoals ICTS kunnen we niet alleen hoogwaardig onderwijs bieden, maar ook een vlotte instroom van goed opgeleide vakmensen garanderen. We zijn ICTS en in het bijzonder Annelies Geldof enorm dankbaar voor deze waardevolle steun.”

Met deze samenwerking onderstreept Havenschool VTI Zeebrugge haar ambitie om onderwijs en industrie dichter bij elkaar te brengen. Een win-win voor leerlingen, bedrijven en de haven van Zeebrugge.

Wil je de ICTS-trailer zelf zien? Kom langs tijdens de opendeurdag van Havenschool VTI Zeebrugge op zondag 16 maart van 13 tot 17 uur.